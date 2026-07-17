Sohu: противоракетная коалиция Европы — мишень для российских ракет

В статье говорится, что Европа в основном полагается на американские ракеты-перехватчики Patriot, стоимость каждой из которых составляет от 2 до 4 млн долларов. Украина может использовать десятки таких «премиальных» ракет в день для отражения массированных обстрелов со стороны России. Но США производят только около 600 ракет Patriot в год. Даже при полной нагрузке производственных линий, поставок Украине в условиях конфликта высокой интенсивности хватит на два-три месяца.