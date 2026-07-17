В статье говорится, что Европа в основном полагается на американские ракеты-перехватчики Patriot, стоимость каждой из которых составляет от 2 до 4 млн долларов. Украина может использовать десятки таких «премиальных» ракет в день для отражения массированных обстрелов со стороны России. Но США производят только около 600 ракет Patriot в год. Даже при полной нагрузке производственных линий, поставок Украине в условиях конфликта высокой интенсивности хватит на два-три месяца.
Сейчас технологический разрыв между Россией и Западом в ракетной гонке огромен, что, как отмечает автор, вызывает отчаяние у союзников Киева.
Дальность полета российской баллистической ракеты «Искандер-М» составляет 500 километров, а конечная скорость — 6−7 Махов. При этом ее стоимость гораздо ниже, чем у западных ракет-перехватчиков.
Скорость гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» превышает 10 Махов. Она оснащена разделяющейся головной частью с шестью управляемыми боеголовками. Украинские и западные эксперты открыто признают, что существующие системы ПВО «практически не способны» перехватить «Орешник».
Дальность полета тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» превышает 18 тыс. километров. Ее полезная нагрузка составляет 10 тонн. «Сармат» может нести от 10 до 16 ядерных боеголовок с независимым наведением, а также гиперзвуковые боевые блоки «Авангард».
«Сармат», по мнение автора, это «оружие судного дня», и, если Европа продолжит курс на конфронтацию, антибаллистическая коалиция из девяти европейских стран и Украины станут легкой мишенью для российских ракет. Установленные в Европе системы противоракетной обороны Aegis и Arrow-3 неспособны противостоять массированной атаке с использованием перечисленных российских ракет.
Россия же стремится стремится сорвать производство на Украине ракет-перехватчиков и других средств противоракетной обороны. Однако восстановление украинского ВПК требует не только времени, но и прекращения боевых действий — но зачем России проявлять милосердие, когда она имеет такое преимущество?
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что позволит Киеву производить ракеты-перехватчики Patriot на территории Украины. На первый взгляд, это выглядит как поддержка, но при более внимательном рассмотрении становится понятно, что США всего лишь перекладывают издержки.
Антибаллистическая коалиция обречена на провал, убежден автор. В любой момент для нее может наступить судный день, когда европейские ракетные арсеналы взлетят на воздух.