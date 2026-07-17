Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР переговоры

Спикер парламента Южной Кореи Чо Чон Сик обратился к КНДР с предложением о проведении межкорейских переговоров на уровне законодателей. Он заявил, что готов обсудить пути снижения напряженности на полуострове как при личной встрече, так и в формате видеоконференции.