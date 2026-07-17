Спикер парламента Южной Кореи предложил КНДР переговоры

«Давайте встретимся в любое время и в любом месте, без каких-либо условий, лично или по видеосвязи», — заявил Чо Чон Сик во время речи, посвященной 78-й годовщине Дня конституции страны. Этот праздник отмечается ежегодно с 1948 года. Слова политика передает агентство Ренхап.
В своем выступлении спикер выразил надежду, что Пхеньян откликнется на инициативу и вступит в диалог. В повестку переговоров южнокорейская сторона планирует включить широкий круг тем, в том числе оказание гуманитарной помощи и воссоединение семей, разлученных в результате Корейской войны 1950−1953 годов.
Действующий президент Республики Корея Ли Чжэ Мен последовательно выступает за нормализацию отношений с КНДР. При этом Сеул продолжает укреплять трехсторонний альянс с США и Японией, а также проводить совместные военные учения, в том числе на приграничных территориях.