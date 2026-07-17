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В Красноярском крае зарегистрировали четырех кандидатов на выборы в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали четырех кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

По Красноярскому одномандатному округу № 58 зарегистрирован Иван Петров от ЛДПР, по Центральному округу № 59 — Семен Сендерский от ЛДПР.

По Енисейскому одномандатному округу № 61 зарегистрированы Андрей Грачев от «Единой России» и Павел Семизоров от ЛДПР.

Источник: Крайизбирком_24.

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