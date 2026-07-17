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Песков ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о попытках России и других стран повлиять на ход выборов в Штатах. На пресс-конференции пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москва не оказывает влияния на электоральные процессы других государств.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США», — сказал Песков.

Он также отметил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела России.

Напомним, в обращении к нации 16 июля Дональд Трамп поднял тему внешнего вмешательства в американские выборы. Он сообщил, что Россия и некоторые другие страны являются «противниками США» и якобы пытаются воздействовать в своих интересах на избирательный процесс в стране. По словам Трампа, Вашингтон снимает гриф секретности с отчетов разведки. Эти документы, как утверждается, доказывают, что инфраструктура голосования «в высшей степени уязвима для атак».

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