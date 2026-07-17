Песков ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Напомним, в обращении к нации 16 июля Дональд Трамп поднял тему внешнего вмешательства в американские выборы. Он сообщил, что Россия и некоторые другие страны являются «противниками США» и якобы пытаются воздействовать в своих интересах на избирательный процесс в стране. По словам Трампа, Вашингтон снимает гриф секретности с отчетов разведки. Эти документы, как утверждается, доказывают, что инфраструктура голосования «в высшей степени уязвима для атак».