Axios: законопроект о новых санкциях против России поддержал 61 сенатор США

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, поддержал 61 член сената США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе. По данным издания, такого числа голосов достаточно для преодоления процедуры обструкции при рассмотрении документа. Дональд Трамп ранее заявил, что готов подписать закон в память о Грэме, однако окончательного решения пока не принял.