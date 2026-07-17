В сентябре откроется медиамастерская «Твори-Гора» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас в здании филиала центра творческого развития «Твори-Гора» на улице Вавилова продолжается капитальный ремонт. Обновленное пространство планируют открыть в сентябре.
Как сообщил мэр Сергей Верещагин, готовность объекта составляет 70%. Это первая масштабная модернизация здания за его 90-летнюю историю. После открытия здесь будут работать 19 мастерских, в том числе по столярному, гончарному, швейному и ювелирному делу. Заниматься в них смогут более тысячи детей.
На время ремонта воспитанники продолжают обучение в филиале центра на улице Матросова. Решение о дальнейшей судьбе этого здания городские власти намерены принять до конца года.
Во время объезда Кировского района Сергей Верещагин также проверил строительство новой школы в микрорайоне Мичуринский. Учебное заведение рассчитано на 1280 мест. Завершить строительство планируется в декабре, чтобы школьники смогли начать занятия в новом здании уже с третьей четверти.
Кроме того, для улучшения транспортной доступности микрорайона продолжается строительство дороги от улицы Волжской до улицы Кутузова. На время работ подрядчик приведет в порядок дорогу-дублер, а в августе начнется проектирование еще одной дороги — до улицы Аральской.