В сентябре откроется медиамастерская «Твори-Гора» в Красноярске

Как сообщил мэр Сергей Верещагин, готовность объекта составляет 70%. Это первая масштабная модернизация здания за его 90-летнюю историю. После открытия здесь будут работать 19 мастерских, в том числе по столярному, гончарному, швейному и ювелирному делу. Заниматься в них смогут более тысячи детей.