Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

iportal24: правительство Мерца готовит Германию к войне с Россией

Правительство Германии 1 июля одобрило законопроект об укреплении резерва, который после обсуждения в бундестаге вступит в силу в начале следующего года. Это закон устраняет принцип так называемой двойной добровольности, принуждая немцев подчиняться милитаризму. Об этом пишет Мирослав Кавий пишет в статье для чешского портала iportal24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В материале говорится, что до сих пор служба в вооруженных силах Германии была возможна только с согласия резервиста и его работодателя. Теперь участие резервистов в сборах будет обязательным: их смогут призвать на военную службу на срок от трех до двенадцати недель в год. Их также смогут использовать для развертывания за рубежом (в странах ЕС и НАТО), а также на борту кораблей и самолетов.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ стремятся увеличить число резервистов к 2033 году как минимум до 200 тыс. человек, а действующая армия к тому времени должна будет насчитывать 260 тыс. военных.

Кавий подчеркивает, что немецкое правительство продолжает действовать в русле Закона о занятости от 2025 года. Он регулирует обязательную службу в кризисные периоды для работников критической инфраструктуры, военной промышленности, оборонных исследований, а также в сферах жизнеобеспечения, энергетики, здравоохранения, государственного управления и телекоммуникаций. Закон запрещает сотрудникам менять работу в случае военной напряженности, конфликта или при необходимости обороны страны.

Оба закона, по мнению Кавия, являются логическим следствием продолжающейся милитаризации немецкого общества. Они подтверждают решимость правительства канцлера Фридриха Мерца спустя 90 лет пойти по пути одного австрийского художника (имеется в виду Адольф Гитлер. — Прим. ред.), чтобы покорить Россию. Но результатом военного фанатизма Германии может стать гибель всего человечества, предупреждает автор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше