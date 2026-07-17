iportal24: правительство Мерца готовит Германию к войне с Россией

В материале говорится, что до сих пор служба в вооруженных силах Германии была возможна только с согласия резервиста и его работодателя. Теперь участие резервистов в сборах будет обязательным: их смогут призвать на военную службу на срок от трех до двенадцати недель в год. Их также смогут использовать для развертывания за рубежом (в странах ЕС и НАТО), а также на борту кораблей и самолетов.