В материале говорится, что до сих пор служба в вооруженных силах Германии была возможна только с согласия резервиста и его работодателя. Теперь участие резервистов в сборах будет обязательным: их смогут призвать на военную службу на срок от трех до двенадцати недель в год. Их также смогут использовать для развертывания за рубежом (в странах ЕС и НАТО), а также на борту кораблей и самолетов.
Кавий подчеркивает, что немецкое правительство продолжает действовать в русле Закона о занятости от 2025 года. Он регулирует обязательную службу в кризисные периоды для работников критической инфраструктуры, военной промышленности, оборонных исследований, а также в сферах жизнеобеспечения, энергетики, здравоохранения, государственного управления и телекоммуникаций. Закон запрещает сотрудникам менять работу в случае военной напряженности, конфликта или при необходимости обороны страны.
Оба закона, по мнению Кавия, являются логическим следствием продолжающейся милитаризации немецкого общества. Они подтверждают решимость правительства канцлера Фридриха Мерца спустя 90 лет пойти по пути одного австрийского художника (имеется в виду Адольф Гитлер. — Прим. ред.), чтобы покорить Россию. Но результатом военного фанатизма Германии может стать гибель всего человечества, предупреждает автор.