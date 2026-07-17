Токаев получил приглашение посетить Камбоджу

По данным пресс-службы Акорды, глава РК заявил о том, что Казахстан высоко ценит партнерство с Камбоджей, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения.
Президент Казахстана подчеркнул, что имеется большой потенциал для придания позитивной динамики торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
В число наиболее перспективных направлений для наращивания товарооборота, по мнению главы государства, входят сельское хозяйство, текстильная промышленность, туризм, строительство, пищевая промышленность, транспорт и логистика.
В частности, Казахстан готов увеличить поставки зерна, удобрений и другой аграрной продукции.
Кроме того, республика, входящая в число 24 лидеров индекса развития электронного правительства ООН, готова поделиться своим опытом в сфере передовых технологий.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет также подтвердил заинтересованность его страны в укреплении отношений с Казахстаном.
Он отметил важность активизации связей между правительствами и деловыми кругами двух стран, а также выразил готовность всесторонне поддержать реализацию совместных проектов.
Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о взаимодействии сторон в рамках глобальных и региональных структур.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Камбоджу за поддержку деятельности СВМДА, а также проинформировал премьер-министра об инициативе Астаны по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.
В завершение встречи Хун Манет пригласил президента Казахстана посетить Камбоджу с визитом в удобное для него время.
Немного ранее состоялась встреча Токаева с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом.