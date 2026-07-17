Axios: критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции вызвала гнев Трампа

Между Турцией и Израилем сохраняется напряженность сразу по нескольким направлениям — от войны в секторе Газа и ситуации в Сирии до возможного возвращения Анкары в программу F-35. Премьер Израиля Нетаньяху резко выступил против передачи американских истребителей пятого поколения Анкаре. СМИ утверждают, что президент США Трамп был раздражен попытками вмешательства Израиля в этот вопрос. О развитии конфликта и реакции США — в материале «Газеты.Ru».