Эксперт оценил вероятность военного переворота на Украине

«Исходя из текущего момента, я исключаю военный переворот или смену власти на Украине путем какого-то Майдана. Для этого не созрели условия и, самое главное, организованные силы, которые могли бы притворить в жизнь такую технологию. Но сам кейс отставки Федорова и его последующие заявления расшатывают и без того шаткую конструкцию власти органов управления киевской клептократии», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Мезюхо считает, что кадровое решение президента Украины приведет к заметному падению его личного рейтинга. При этом популярность и поддержка населения самого Федорова, наоборот, увеличится. Политолог подчеркнул: Зеленский сам создал себе проблему, и теперь Федоров становится очередным претендентом на пост президента Украины.
По мнению аналитика, резкая критика со стороны Федорова говорит о том, что он пошел ва-банк. Мезюхо не исключил, что ранее при назначении на пост главы оборонного ведомства Федорову предлагали долгосрочные условия сотрудничества. Он хотел их капитализировать, в том числе через известные коррупционные схемы в украинской оборонной сфере. Агрессивная критика экс-министра в адрес Зеленского указывает на то, что эти понятийные схемы, установленные в офисе президента, не сработали.
«Вероятнее всего, это будет не последнее громкое заявление с критическими и колкими комментариями как в адрес военных, так и, возможно, даже в будущем в сторону военно-политического руководства страны», — добавил Мезюхо.
Напомним, ранее стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. На фоне увольнения Федорова и отставки кабинета министров на Украине проводятся масштабные акции протеста.