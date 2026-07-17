Эксперт оценил вероятность военного переворота на Украине

По мнению аналитика, резкая критика со стороны Федорова говорит о том, что он пошел ва-банк. Мезюхо не исключил, что ранее при назначении на пост главы оборонного ведомства Федорову предлагали долгосрочные условия сотрудничества. Он хотел их капитализировать, в том числе через известные коррупционные схемы в украинской оборонной сфере. Агрессивная критика экс-министра в адрес Зеленского указывает на то, что эти понятийные схемы, установленные в офисе президента, не сработали.