Суд оштрафовал политика Надеждина за демонстрацию экстремистской символики

Защита также настаивала на том, что Надеждин не мог нарушить закон, так как не является владельцем Youtube-канала и не может контролировать его содержание, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, по данным издания, адвокаты обратили внимание, что ссылки в протоколе и материалах дела не совпадают, а назначенная дознавателем политологическая экспертиза проведена с нарушениями.