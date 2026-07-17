Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту лидера лейбористов

«Для меня честь объявить Энди Бернема законно избранным лидером Лейбористской партии», — сообщила в пятницу Шабана Махмуд, председатель Национального исполнительного комитета партии.
Уже в понедельник, 20 июля, Кир Стармер официально покинет пост премьер-министра. После этого король Карл III поручит Бернему сформировать новый кабинет министров.
Стармер объявил о планах уйти в отставку еще в июне. К этому его призвали многие однопартийцы на фоне накопившихся претензий. Ситуация для политика осложнилась после провала лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Тогда партия потеряла более 1,5 тысячи мест.
Бернема, которого пресса прозвала «королем Севера», поддерживает значительная часть партийцев. В его послужном списке — министерские посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. Он дважды пытался стать лидером Лейбористской партии: в 2010 году финишировал четвертым, а в 2015-м занял второе место, уступив Джереми Корбину.