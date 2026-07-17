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Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту лидера лейбористов

Энди Бернем официально возглавил правящую Лейбористскую партию Великобритании. Бывший мэр Манчестера сменил на этом посту Кира Стармера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Для меня честь объявить Энди Бернема законно избранным лидером Лейбористской партии», — сообщила в пятницу Шабана Махмуд, председатель Национального исполнительного комитета партии.

Уже в понедельник, 20 июля, Кир Стармер официально покинет пост премьер-министра. После этого король Карл III поручит Бернему сформировать новый кабинет министров.

Стармер объявил о планах уйти в отставку еще в июне. К этому его призвали многие однопартийцы на фоне накопившихся претензий. Ситуация для политика осложнилась после провала лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Тогда партия потеряла более 1,5 тысячи мест.

Бернема, которого пресса прозвала «королем Севера», поддерживает значительная часть партийцев. В его послужном списке — министерские посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. Он дважды пытался стать лидером Лейбористской партии: в 2010 году финишировал четвертым, а в 2015-м занял второе место, уступив Джереми Корбину.

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