Бернем объявлен лидером Лейбористской партии и станет премьером Великобритании

Самый серьезный удар по репутации Бернема — скандал с многомиллиардными государственными вливаниями в недвижимость Манчестера. Как глава Объединенного управления Большого Манчестера, он одобрил кредиты на сумму около 140 миллионов фунтов для компаний, аффилированных с девелопером Дэреном Уитакером. Истцы утверждали, что процедура выдачи средств была проведена с грубейшими нарушениями. Компания Уитакера подавала в городской совет одни отчеты (где проекты значились как «высокорисковые» для получения послаблений), а для получения госкредитов — другие (где те же проекты подавались как «низкорисковые» и потенциально сверхприбыльные). Власти Манчестера отвергли эти претензии, а в 2025 году суд встал на их сторону.