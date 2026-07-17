Le Monde: почему Зеленский выбрал на пост премьера новичка в политике

В статье говорится, что выбор 48-летнего Корецкого на должность премьер-министра подчеркивает растущую обеспокоенность Киева по поводу возможности Украины пережить предстоящую зиму. Газета напоминает, что в предыдущую зиму миллионы украинцев оказались в темноте, без электричества и отопления при температуре до −20°C. «Мы готовимся к зиме и поддерживаем граждан и предприятия», — заявил Корецкий во время голосования в Раде по утверждению его кандидатуры.
Сторонники Корецкого высоко оценивают его роль во главе «Нафтогаза»: он сумел сохранить работоспособность крупнейшей государственной газовой компании Украины, несмотря на массированные российские обстрелы. «Этот опыт крайне ценен, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой суровой зиме в своей истории», — сказал Давид Арахамия, руководить парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде.
«До начала зимнего сезона остается всего три месяца — этого явно недостаточно. Все, что можно было сделать, уже сделано», — пояснила она.
По словам политического аналитика Владимира Фесенко, Корецкий начал набирать популярность в 2022 году, когда возглавил «Укрнафту» — государственную нефтяную компанию, которую обвиняли в коррупции и связывали с олигархом Игорем Коломойским*. «Корецкому удалось навести порядок в “Укрнафте”. Его дальнейшая работа в “Нафтогазе” лишь укрепила его репутацию», — добавил Фесенко.
В прошлом году украинский энергетический сектор был потрясен подозрениями в системной коррупции, в которой участвовали некоторые из ключевых сотрудников и министров Зеленского.
До сих пор он старался держаться в стороне от политики. Это наверняка импонирует Зеленскому, который отдает предпочтение технократам, а не влиятельным политическим игрокам, и которого неоднократно обвиняли в отстранении от власти политиков с амбициями.
Корецкий вписывается в этот профиль. Он политически нейтрален.
* Коломойский внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов