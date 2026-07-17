Le Monde: почему Зеленский выбрал на пост премьера новичка в политике

В статье говорится, что выбор 48-летнего Корецкого на должность премьер-министра подчеркивает растущую обеспокоенность Киева по поводу возможности Украины пережить предстоящую зиму. Газета напоминает, что в предыдущую зиму миллионы украинцев оказались в темноте, без электричества и отопления при температуре до −20°C. «Мы готовимся к зиме и поддерживаем граждан и предприятия», — заявил Корецкий во время голосования в Раде по утверждению его кандидатуры.