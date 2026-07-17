Мерц анонсировал участие Германии в ядерных учениях Франции

«Германия и Франция углубляют сотрудничество в сфере обороны. Мы укрепляем европейское сдерживание. Еще в этом году мы примем участие в ядерных учениях с французскими вооруженными силами», — заявил Мерц.
Днем ранее, 16 июля, издание Die Welt сообщило, что Париж и Берлин «впервые применили на практике» договоренности в области ядерного сдерживания. Как выяснила газета, французские истребители Rafale, которые могут нести ядерное оружие, и немецкие Eurofighter уже отработали совместную дозаправку в воздухе.
Источники Die Welt в правительстве Германии добавили, что 17 июля Совет обороны может одобрить участие немецких военнослужащих во французских ядерных учениях. Они запланированы на осень 2026 года.
В марте президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в действие новой концепции ядерного сдерживания. Она предполагает наращивание числа ядерных боеголовок и проведение совместных маневров с европейскими союзниками.