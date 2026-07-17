ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву»

Еще один массированный удар был нанесен в ночь на 6 июля. Его целями, как сообщило российское оборонное ведомство, стали предприятия ВПК и энергетики в Киеве и области, а также военные аэродромы в четырех украинских регионах. Для атаки применялись высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В Минобороны назвали удар ответом на атаки со стороны Украины.