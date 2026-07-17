ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву»

Все пять организаций входят в группу компаний «АБС Электро». По версии Совета ЕС, они разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые при создании беспилотников, в том числе систем, повышающих устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы.
Ограничения введены в рамках действующего санкционного режима ЕС. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств фигурантам списка. Харисовой также запрещен въезд в страны Евросоюза.
В ночь на 1 июля российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. В Минобороны России заявили, что атака стала ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. По данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в пяти регионах страны.
Еще один массированный удар был нанесен в ночь на 6 июля. Его целями, как сообщило российское оборонное ведомство, стали предприятия ВПК и энергетики в Киеве и области, а также военные аэродромы в четырех украинских регионах. Для атаки применялись высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В Минобороны назвали удар ответом на атаки со стороны Украины.