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ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву»

Совет ЕС ввел санкции против пяти российских компаний и председателя совета директоров группы «АБС Электро» Ирины Харисовой. В Брюсселе связали решение, в частности, с ударами по Киеву 1 и 5 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Все пять организаций входят в группу компаний «АБС Электро». По версии Совета ЕС, они разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые при создании беспилотников, в том числе систем, повышающих устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы.

Ограничения введены в рамках действующего санкционного режима ЕС. Меры предусматривают заморозку активов и запрет на предоставление средств фигурантам списка. Харисовой также запрещен въезд в страны Евросоюза.

В ночь на 1 июля российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. В Минобороны России заявили, что атака стала ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. По данным ведомства, были поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в пяти регионах страны.

Еще один массированный удар был нанесен в ночь на 6 июля. Его целями, как сообщило российское оборонное ведомство, стали предприятия ВПК и энергетики в Киеве и области, а также военные аэродромы в четырех украинских регионах. Для атаки применялись высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В Минобороны назвали удар ответом на атаки со стороны Украины.

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