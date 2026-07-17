Губернатор Омской области Хоценко оценил модернизацию лагеря в Таре

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Тарский район оценил ход модернизации детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». На его территории возводят два жилых модуля общей вместимостью 98 мест. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального правительства.