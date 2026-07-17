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Губернатор Омской области Хоценко оценил модернизацию лагеря в Таре

В «Лесной поляне» строят два новых корпуса почти на 100 мест.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Тарский район оценил ход модернизации детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». На его территории возводят два жилых модуля общей вместимостью 98 мест. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В Таре оценили ход возведения новых модульных корпусов в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна». Каждый корпус будет рассчитан почти на 50 детей. Модернизируем лагерь благодаря президентской программе.

сообщил Виталий Хоценко

На объект уже доставили модульные конструкции. Строители смонтировали стены, кровлю и окна, а сейчас занимаются внутренней отделкой и инженерными коммуникациями. В корпусах устанавливают системы отопления, также ведётся строительство веранд.

Кроме того, возле новых зданий благоустроят территорию и построят асфальтированную дорогу. После завершения работ лагерь сможет принимать больше детей на круглогодичный отдых и оздоровление.

Всего в Омской области в 2026 году по программе модернизации инфраструктуры детского отдыха планируют создать пять жилых модулей в двух оздоровительных лагерях.