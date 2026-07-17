Губернатор Омской области Хоценко оценил модернизацию лагеря в Таре

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Тарский район оценил ход модернизации детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». На его территории возводят два жилых модуля общей вместимостью 98 мест. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального правительства.
В Таре оценили ход возведения новых модульных корпусов в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна». Каждый корпус будет рассчитан почти на 50 детей. Модернизируем лагерь благодаря президентской программе.
На объект уже доставили модульные конструкции. Строители смонтировали стены, кровлю и окна, а сейчас занимаются внутренней отделкой и инженерными коммуникациями. В корпусах устанавливают системы отопления, также ведётся строительство веранд.
Кроме того, возле новых зданий благоустроят территорию и построят асфальтированную дорогу. После завершения работ лагерь сможет принимать больше детей на круглогодичный отдых и оздоровление.
Всего в Омской области в 2026 году по программе модернизации инфраструктуры детского отдыха планируют создать пять жилых модулей в двух оздоровительных лагерях.