По его словам, новый глава британского правительства Энди Бернем продолжит агрессивную линию в отношении России. Колесник считает, что лейбористы не изменят выбранному ранее вектору.
«От премьеров Великобритании уже в глазах рябит: “А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”», — заметил собеседник NEWS.ru.
Колесник подчеркнул: враждебная политика Британии — это часть общей стратегии коллективного Запада. Лондон остается его неотъемлемой частью, поэтому ждать смягчения позиций не стоит. Более того, любые попытки наладить диалог с Москвой будут жестко пресекаться.
«Даже если кто-то в Лондоне захочет нормализовать отношения с Москвой, его тут же заменят. Надо уповать не на смену власти в западных странах, а на себя, на свою страну и президента», — заявил парламентарий.
Ранее председатель Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд объявила, что Бернем стал новым лидером партии. Он был единственным кандидатом. Бернем сменит Кира Стармера на посту премьер-министра. Официальное вступление 56-летнего политика в должность запланировано на 20 июля.