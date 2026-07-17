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В ГД раскрыли, как Бернем повлияет на отношения РФ и Британии

В Великобритании сменится премьер-министр, но курс королевства на конфронтацию с Москвой останется прежним. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, новый глава британского правительства Энди Бернем продолжит агрессивную линию в отношении России. Колесник считает, что лейбористы не изменят выбранному ранее вектору.

«От премьеров Великобритании уже в глазах рябит: “А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”», — заметил собеседник NEWS.ru.

Колесник подчеркнул: враждебная политика Британии — это часть общей стратегии коллективного Запада. Лондон остается его неотъемлемой частью, поэтому ждать смягчения позиций не стоит. Более того, любые попытки наладить диалог с Москвой будут жестко пресекаться.

«Даже если кто-то в Лондоне захочет нормализовать отношения с Москвой, его тут же заменят. Надо уповать не на смену власти в западных странах, а на себя, на свою страну и президента», — заявил парламентарий.

Ранее председатель Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд объявила, что Бернем стал новым лидером партии. Он был единственным кандидатом. Бернем сменит Кира Стармера на посту премьер-министра. Официальное вступление 56-летнего политика в должность запланировано на 20 июля.

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