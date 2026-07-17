Лавров обвинил Европу в попытках сорвать инициативы Трампа

На пресс-конференции в Москве Лавров сослался на статью в газете Washington Times. Он обратил внимание на фразу о том, что «если бы Россия согласилась на предложения Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине». Как подчеркнул министр, российская сторона дала согласие на условия, выдвинутые Трампом на Аляске. «От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — отметил Лавров.