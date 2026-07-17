Лавров обвинил Европу в попытках сорвать инициативы Трампа

На пресс-конференции в Москве Лавров сослался на статью в газете Washington Times. Он обратил внимание на фразу о том, что «если бы Россия согласилась на предложения Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине». Как подчеркнул министр, российская сторона дала согласие на условия, выдвинутые Трампом на Аляске. «От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — отметил Лавров.
Министр также добавил, что американским переговорщикам стоит заниматься задачами, которые ставит перед ними их президент. Россия же, по его словам, решает собственные задачи. Лавров напомнил слова президента Путина о том, что работа, начатая после провала мирных попыток урегулирования, будет завершена. Он уточнил, что все подписанты предыдущих документов «врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять».
Отвечая на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на украинский кризис, Сегей Лавров заявил, что киевский режим опасается, что этот конфликт отвлекает внимание Запада от его потребностей. «Отвлекает это и США, которых Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима», — резюмировал глава МИД РФ.