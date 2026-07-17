Полковник Ходаренок: ВСУ будут оборонять Славянск по принципу «ни шагу назад»

Но осуществление операции в соответствии с подобным замыслом (удар по самому сильному месту в обороне противника) ведет, как правило, к большим потерям наступающих войск. Так и произошло в ходе операции «Полководец Румянцев». Войска Воронежского и Степного фронтов в ходе боев и сражений потеряли 255 566 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери германской группы армий «Юг» за весь август составили 51 724 человека.