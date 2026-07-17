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Экс-глава Пентагона дал Трампу совет, как победить Иран

Экс-глава Пентагона Марк Эспер считает, что одними бомбардировками Вашингтону не одолеть Иран в случае полномасштабного конфликта. Как пишет Financial Times (FT), для реального успеха американцам придется задействовать гораздо более мощный инструмент — тотальное экономическое давление на Тегеран.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я не уверен, что если бы мы усилили бомбардировки, как это было несколько месяцев назад, и продолжали бы их в течение какого-то времени, это привело бы к серьезным изменениям», — заявил Эспер FT.

По его мнению, администрация Дональда Трампа обязана ввести «всеобъемлющие» экономические санкции, чтобы вынудить Иран сесть за стол переговоров по ситуации в Ормузском проливе. Однако экс-министр предупреждает: такой путь потребует «времени, терпения и дисциплины», а также солидарности союзников.

«И ценой для нас станут более высокие цены на бензин на какое-то время», — предупредил бывший руководитель оборонного ведомства.

Ранее сам Трамп выразил уверенность, что Вашингтон вот-вот добьется успеха в противостоянии с Тегераном. «Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — подчеркнул он.

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