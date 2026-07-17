Экс-глава Пентагона дал Трампу совет, как победить Иран

«Я не уверен, что если бы мы усилили бомбардировки, как это было несколько месяцев назад, и продолжали бы их в течение какого-то времени, это привело бы к серьезным изменениям», — заявил Эспер FT.
По его мнению, администрация Дональда Трампа обязана ввести «всеобъемлющие» экономические санкции, чтобы вынудить Иран сесть за стол переговоров по ситуации в Ормузском проливе. Однако экс-министр предупреждает: такой путь потребует «времени, терпения и дисциплины», а также солидарности союзников.
«И ценой для нас станут более высокие цены на бензин на какое-то время», — предупредил бывший руководитель оборонного ведомства.