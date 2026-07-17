Демократы США обвинили Трампа в подрыве доверия к выборам

Сенатор от Аризоны Марк Келли в своем посте в соцсети X заявил: «По логике Трампа, если он побеждает на выборах, значит они были честными. Если нет, то их фальсифицировали (…). Единственная причина, по которой Трамп заявляет о фальсификации выборов, — отвлечь внимание от того, что он так и не смог сделать жизнь американского народа лучше».