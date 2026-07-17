Демократы США обвинили Трампа в подрыве доверия к выборам

Бывший вице-президент США Камала Харрис написала в соцсети X: «Трамп хочет, чтобы вы потеряли веру в избирательную систему нашей страны и не участвовали в промежуточных выборах».
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также высказался в соцсети: «Давайте кое-что проясним. В Америке народ выбирает своих лидеров, а не наоборот». Он уточнил, что представители Демократической партии постараются сделать так, чтобы каждый американский гражданин мог участвовать в голосовании без «вмешательства со стороны Дональда Трампа».
Сенатор от Аризоны Марк Келли в своем посте в соцсети X заявил: «По логике Трампа, если он побеждает на выборах, значит они были честными. Если нет, то их фальсифицировали (…). Единственная причина, по которой Трамп заявляет о фальсификации выборов, — отвлечь внимание от того, что он так и не смог сделать жизнь американского народа лучше».
Сам Трамп в обращении к нации обвинил Китай в попытках повлиять на исход голосования. Он заверил, что Китай старался оказать воздействие на ход голосования промежуточных выборов в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году.
В посольстве КНР в Вашингтоне эти обвинения опровергли. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил: «Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США».