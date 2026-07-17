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Демократы США обвинили Трампа в подрыве доверия к выборам

Демократы в США жестко ответили на заявления Дональда Трампа о вмешательстве иностранных государств в американские выборы. Политики обвинили президента в попытке подорвать доверие граждан к избирательной системе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Бывший вице-президент США Камала Харрис написала в соцсети X: «Трамп хочет, чтобы вы потеряли веру в избирательную систему нашей страны и не участвовали в промежуточных выборах».

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также высказался в соцсети: «Давайте кое-что проясним. В Америке народ выбирает своих лидеров, а не наоборот». Он уточнил, что представители Демократической партии постараются сделать так, чтобы каждый американский гражданин мог участвовать в голосовании без «вмешательства со стороны Дональда Трампа».

Сенатор от Аризоны Марк Келли в своем посте в соцсети X заявил: «По логике Трампа, если он побеждает на выборах, значит они были честными. Если нет, то их фальсифицировали (…). Единственная причина, по которой Трамп заявляет о фальсификации выборов, — отвлечь внимание от того, что он так и не смог сделать жизнь американского народа лучше».

Сам Трамп в обращении к нации обвинил Китай в попытках повлиять на исход голосования. Он заверил, что Китай старался оказать воздействие на ход голосования промежуточных выборов в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году.

В посольстве КНР в Вашингтоне эти обвинения опровергли. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил: «Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США».

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