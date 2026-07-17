Госдума срочно рассмотрит меры по стабилизации цен на бензин в России

Для Волгоградской области, где логистика поставок топлива играет ключевую роль, этот вопрос особенно актуален. Жители региона уже столкнулись с подорожанием бензина на заправках: по данным Волгоградстата, за последний месяц цены на наиболее ходовые марки выросли в среднем на 1,5−2 рубля за литр.