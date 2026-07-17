Госдума срочно рассмотрит меры по стабилизации цен на бензин в России

Госдума оперативно возьмется за решение проблемы роста цен на бензин и дизель. На ближайшем заседании депутаты рассмотрят законопроект и поправки, внесенные правительством РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Планируем обсудить законопроект и поступившие к нему поправки на ближайшем заседании ГД — во вторник», — заявил Володин, подчеркнув срочность рассмотрения инициативы.
Пакет предложений от кабмина направлен на стабилизацию ситуации на топливном рынке, где в последние месяцы наблюдается значительный рост оптовых и розничных цен.
Для Волгоградской области, где логистика поставок топлива играет ключевую роль, этот вопрос особенно актуален. Жители региона уже столкнулись с подорожанием бензина на заправках: по данным Волгоградстата, за последний месяц цены на наиболее ходовые марки выросли в среднем на 1,5−2 рубля за литр.
Принятие нового закона может остановить этот тренд и зафиксировать стоимость топлива, что напрямую повлияет и на конечную цену товаров в магазинах, и на тарифы перевозчиков.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на 10−41% выросло число покупок топлива.