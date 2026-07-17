Эксперт раскрыл, почему Киев не боится конфликтовать с Польшей

«Это входит в программу дальнейшего развития украинского государства. Они хотят убрать все, что касается России, при этом у них нет своих национальных героев. Любой национальный герой, которого они предлагают, по горло в крови мирных жителей. Они вытаскивают из могил тех, кто практически сто лет назад был похоронен, о которых уже забыли, чтобы школьники, подростки, студенты могли на кого-то равняться. Иначе, если государство не имеет своей истории, это не государство», — заявил собеседник «Ленты.ру».