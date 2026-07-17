Поводом для комментария эксперта стало решение украинского кабинета министров. Власти поручили перезахоронить на территории «национального пантеона» останки Евгения Коновальца — первого лидера Организации украинских националистов*. Коновалец руководил подпольной борьбой против Польши, которая после Первой мировой войны получила контроль над Восточной Галицией.
Как пояснил Глазунов, президент Владимир Зеленский осознает, что его власть держится на поддержке Соединенных Штатов, а не Польши. Вашингтон, по мнению эксперта, мало интересуют споры между двумя странами. Пока США продолжают оказывать поддержку Киеву, украинскому лидеру не страшны претензии и недовольство Варшавы. При этом Украине требуется сформировать свой пантеон национальных героев.
«Это входит в программу дальнейшего развития украинского государства. Они хотят убрать все, что касается России, при этом у них нет своих национальных героев. Любой национальный герой, которого они предлагают, по горло в крови мирных жителей. Они вытаскивают из могил тех, кто практически сто лет назад был похоронен, о которых уже забыли, чтобы школьники, подростки, студенты могли на кого-то равняться. Иначе, если государство не имеет своей истории, это не государство», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее UnHerd сделала вывод, что Зеленский оказался в тупике, разрушая отношения с Польшей. Издание считает, что именно ухудшение отношений с Варшавой и риск потери поддержки с ее стороны вынудили украинского лидера пересмотреть стратегию действий и начать перестановки в правительстве.
* ОУН, запрещенная в России экстремистская организация