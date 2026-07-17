Захарова подтвердила отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорффу

Захарова в свою очередь опубликовала в Telegram видеозапись с участием Ламбсдорфа, сопроводив ее цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Он не заслужил света». Видео завершается фрагментом композиции «Бал сатаны», которую Игорь Корнелюк написал для экранизации романа. На опубликованных кадрах Ламбсдорф отмечает, что его шляпа стала одной из узнаваемых деталей образа в немецких СМИ. В ответ собеседник дипломата проводит параллель с Воландом — одним из центральных персонажей романа Булгакова, для которого шляпа также является характерным элементом внешнего облика.