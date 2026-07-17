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Захарова подтвердила отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорффу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломат заявила, что протокол не обязывает отвечать на рукопожатие, а свой жест назвала демонстрацией позиции в отношении «открытой русофобии» немецкого посла. Ламбсдорфф покинул Россию вскоре после того, как был вызван в МИД 13 июля. Это уже не первый эпизод в дипломатическом конфликте России и ФРГ.

Источник: Газета.Ру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломат заявила, что протокол не обязывает отвечать на рукопожатие, а свой жест назвала демонстрацией позиции в отношении «открытой русофобии» немецкого посла. Ламбсдорфф покинул Россию вскоре после того, как был вызван в МИД 13 июля. Это уже не первый эпизод в дипломатическом конфликте России и ФРГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку послу ФРГ Александру Графу Ламбсдорффу, и объяснила это его «русофобской позицией». Об этом дипломат рассказала «Ленте.ру».

Захарова пояснила, что участники переговоров не обязаны подавать руку в ответ для рукопожатия по дипломатическому протоколу, и она воспользовалась этим положением.

«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — пояснила дипломат.

Вызов в МИД России.

В интервью Der Spiegel перед уходом с должности Ламбсдорфф сообщил, что Захарова в ходе вызова в МИД России не стала пожимать ему руку в начале встречи.

Посла Германии вызвали в МИД России 13 июля. Там ему выразили ему протест в связи с участием Берлина в поддержке ударов Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Германия продолжает расширять военную поддержку Украины, в том числе через военно-техническое сотрудничество, поставки вооружений и создание совместных производств.

В МИД России отметили, что при содействии ФРГ Украина развивает производство разведывательных и ударных беспилотников, а также зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые используются для атак на гражданские объекты.

В министерстве подчеркнули, что считают подобные действия Берлина недопустимыми. Кроме того, в МИД сообщили, что довели до немецкого дипломата позицию России о неприемлемости попыток Германии давать третьим странам, в том числе Китаю, рекомендации относительно характера и формата их отношений с Москвой.

Ламбсдорфф занял пост посла Германии в России в августе 2023 года, его полномочия истекли в июле 2026-го. В МИД РФ отметили, что «не без удовлетворения» узнали об окончании служебной командировки посла ФРГ.

Захарова в свою очередь опубликовала в Telegram видеозапись с участием Ламбсдорфа, сопроводив ее цитатой из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Он не заслужил света». Видео завершается фрагментом композиции «Бал сатаны», которую Игорь Корнелюк написал для экранизации романа. На опубликованных кадрах Ламбсдорф отмечает, что его шляпа стала одной из узнаваемых деталей образа в немецких СМИ. В ответ собеседник дипломата проводит параллель с Воландом — одним из центральных персонажей романа Булгакова, для которого шляпа также является характерным элементом внешнего облика.

Накал в отношениях.

Это уже не первый виток дипломатического конфликта между МИД России и представителями ФРГ. Ранее посольство ФРГ в Москве опубликовало видео о проблемах с топливом в России, после чего Захарова предложила немецким дипломатам пересесть на общественный транспорт.

«Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы», — заявила Захарова.

До этого МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева в связи с обвинениями в якобы причастности Москвы к кибератакам на страны Евросоюза.

В заявлении МИД ФРГ отмечалось, что кибератаки против Германии, партнеров по Евросоюзу и Украины «неприемлемы», и Берлин намерен «решительно ответить», включая возможность дополнительных санкций.

В МИД России позднее сообщили, что Сергей Нечаев на встрече отверг обвинения, назвав их безосновательными и частью «искусственного нагнетания антироссийской истерии» на Западе. Москва уже неоднократно отрицала причастность к хакерским атакам, а конкретные доказательства со стороны Германии публично не приводились.

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