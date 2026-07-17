СМИ: какой будет политика Бернема в отношении России

Сейчас у нас есть одна платформа (подводные лодки Vanguard), одна система доставки (ракеты Trident) и один тип боеголовок. В случае эскалации ядерного кризиса у британского правительства будет не так много вариантов действий. Поэтому для расширения возможностей было бы разумно иметь несколько систем.