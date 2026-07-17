СМИ: какой будет политика Бернема в отношении России

Британский аналитический центр The Next Century Foundation считает, что Бернем будет уделять внешней политике минимум внимания, сосредоточившись на решении множества внутренних проблем. В сфере международных отношений он продолжит проводить политику, основанную на таких идеях, как расширение экономического сотрудничества с Китаем, ЕС и Украиной, а также отказ от политики умиротворения в отношении США и Израиля.
The Next Century Foundation подчеркивает, что в предыдущие годы он выражал значительную поддержку Украине.
По данным СМИ, в 2014 году он выступал против воссоединения Крыма с Россией, заявив, что «нарушение суверенитета стран оправдывать нельзя».
В 2018 году политик призвал FIFA лишить Россию права принять чемпионат мира по футболу.
В феврале 2022 года, будучи мэром Большого Манчестера, Бернем написал письма поддержки градоначальникам нескольких украинских городов, включая Киев, Львов и Харьков. В письме Виталию Кличко он отметил, что британцы испытывают «шок и возмущение» и «солидарны» с украинцами.
В начале марта 2022 года он поддержал срочный сбор средств для закупки медицинского оборудования. В обращении к жителям Большого Манчестера Бернем утверждал, что сбор средств поможет «поддержать тех, кто находится на передовой на Украине», и призывал «как можно скорее помочь финансово».
Позднее в 2022 году он вместе с мэрами Ливерпуля, Манчестера, Львова и организацией America’s Fund запустил движение «Вместе за Украину» (United for Ukraine), чтобы объединить города по всему миру для оказания поддержки и содействия восстановлению Украины.
На сайте United for Ukraine британские работодатели публиковали вакансии для украинских беженцев. Кроме того, там предлагались бесплатные курсы английского языка, помощь с открытием банковских счетов, консультации по управлению финансами и прочее.
В 2023 году Бернем вместе с мэром Ливерпульского городского округа Стивом Ротерамом и мэром Львова Андреем Садовом инициировал проект «Сеть несокрушимых городов» (Unbroken Cities Network). В задачи проекта входила поддержка украинской национальной программы реабилитации «Несокрушимые» (Unbroken).
В апреле 2026 года Бернем и Ротерам приняли в Манчестере коллег из Львова и Бучи, которые рассказали об опыте управления городами в условиях военного конфликта.
Британская газета The Telegraph отмечает, что на посту премьер-министра Бернем на фоне якобы угроз со стороны России должен будет оснастить Британию второй системой ядерного оружия.
Сейчас у нас есть одна платформа (подводные лодки Vanguard), одна система доставки (ракеты Trident) и один тип боеголовок. В случае эскалации ядерного кризиса у британского правительства будет не так много вариантов действий. Поэтому для расширения возможностей было бы разумно иметь несколько систем.
По мнению издания, это необходимо, чтобы удержать Россию от применения тактического ядерного оружия в отношении Британии или одной из стран — членов НАТО. Для этого Бернему придется инвестировать в новый щит и защитить Британию с помощью ядерной системы воздушного базирования.