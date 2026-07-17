Как материалы «РГ» стали семейной реликвией раненого героя СВО

Маленький домик на тихой улице в Нахичевани встречает нас детским гомоном, визгом и смехом. На крыльце вьется пушистый черный кот. Дверь открывают без расспросов — корреспонденты «РГ» здесь частые гости.
— Наша машина, как выезженная лошадь, уже сама знает дорогу к вашему дому, — шутит фотокорреспондент «РГ» Сергей Рутта, выгружая гуманитарную помощь.
Детской одежды, обуви, школьных тетрадок и игрушек так много, что ими заполнили и багажник, и салон. Все это собрали ученики ростовской школы № 15. Моя супруга кинула клич в классный чат — люди откликнулись. Даже 11-летний сын принес любимый игрушечный джип на радиоуправлении.
Публикации «Российской газеты» стали реликвией в семье Ивана и Натальи Осколковых. Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Вот уж удружили! У меня, как в мультфильме: три сыночка и лапочка дочка, — веселится глава семьи и с лукавым взглядом, прихрамывая на протезе, ведет нас в детскую. Там мы замираем… На почетном месте, в окружении детских рисунков, фронтовых фотографий и благодарственных писем разместились статьи из «Российской газеты». Каждая публикация бережно помещена в просторную раму со стеклом.
Отдельные экземпляры публикаций получат дети, когда вырастут. Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Это не просто газетные статьи, это история и слава нашей семьи, поэтому мы с Наташей решили их сохранить. На стене они выставлены для гостей, а в запасе есть еще экземпляры. Их получат сыновья, когда вырастут. Потом передадут своим детям, те — своим, и через много-много лет потомки узнают, как начиналась наша семья и какие испытания нам выпали, — объясняет Иван.
Лихая им досталась доля.
Две войны Иван пережил еще мальчишкой в Грозном. Их рабочая семья — отец — водитель автобуса, мать — сотрудница водоканала — жила в столице Чеченской Республики рядом с площадью Минутка. В 90-е там шли жестокие бои: российские войска и отряды ополченцев Кадырова, Ямадаева и Гантамирова громили террористов из стран Ближнего Востока.
— В подвалах пересидели два штурма. Дом разрушили. На ржавой «копейке» переехали в Ростов-на-Дону. Все имущество уместилось в платяной шкаф, который привязали на крышу. Получили комнату в общежитии на Сельмаше и начали строить жизнь заново, — рассказывает Иван.
После школы Иван Осколков выучился на газоэлектросварщика и работал на самолеторемонтном заводе. Женился, но с первой супругой не сошлись характерами и развелись. Вскоре он встретил Наталью, которая тоже обожглась в первом браке и сама растила дочку. Знакомство завершилось свадьбой. Жизнь начала налаживаться, но судьба преподнесла новое испытание.
Иван и Наталья в храме Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Рутта/РГ.
18 мая 2016 года в семье Ивана и Натальи родился Ярослав, но мальчик получил родовую травму. Молодой маме пришлось уйти на пенсию, чтобы ухаживать за сыном-инвалидом.
— Мне говорили: многие мужчины не хотят иметь дело с больными детьми, не желают возиться и бросают семьи, — рассказывает Наталья. — Но мой Ваня не такой. Несчастье нас сплотило, а потом Господь одарил нас Семеном и Павлом. Мальчишки, слава Богу, здоровенькие, и старший подтянулся — уже учится в коррекционной школе.
Дни рождения они празднуют вместе, 18 мая. Так решили: беда одна на всех, и радость одна на всех.
В семье Ивана и Натальи дни рождения отмечают в один день — 18 мая. Забота, его жена Наталья, дочь Марина. В первом ряду: (слева направо) Павел, Ярослав, Семен. Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Семья у нас большая и дружная, но паровоз — один я, а вагончиков — пять человек, плюс теща-инвалид. В домике две комнаты: одна — девять квадратов, другая — пятнадцать. Слава богу, кухня, туалет и душ раздельные. Дочь с бабушкой разместились в маленькой, а мы впятером — в большой. Тут пришлось крепко задуматься, как жить дальше. Вдруг пришло известие: в Новочеркасске формируется 150-я дивизия. Да это же подарок судьбы: оклад, льготы для меня и детворы, военная ипотека… Тогда и сменил профессию сварщика на оператора противотанкового ракетного комплекса ПТУР. А дальше накатила специальная военная операция, — рассказал Иван.
Гостинная, спальня и детская — раньше вся семья Заботы проживала в одной комнате. Фото: Сергей Рутта/РГ.
Пешка назад не ходит.
В армии первым делом гранатометчику предложили выбрать позывной — по совету товарищей Иван Осколков стал Заботой.
— Вот фотография нашего взвода. Вообще-то нас было двенадцать, но двое не смогли сфотографироваться, и на карточке — десять. Сейчас в живых осталось пятеро. Снимок храню как воинское знамя (при утере знамени часть расформировывают, поэтому флаг охраняют специальным караулом. — Прим. ред.), — говорит Иван, опираясь на ходунки.
Декабрь 2023 года — Забота на окраинах Марьинки, превращенной ВСУ в крепость. Фото: Из личного архива.
Боевой путь 150-й дивизии начинался под Попасной, затем в кровопролитных боях она освобождала ДНР. Там-то в декабре 2023 года я и познакомился с Заботой. Мы берем «Российскую газету», рассматриваем фотографии. В памяти всплывают обледенелые разбитые грунтовки Донбасса, сожженные и рыжие от ржавчины кузова бронемашин, запах горелого дерева и сладковатого тлена. Там Забота на терриконе впервые попал под удар FPV-дрона и спас двух тяжелораненых товарищей — Старого и Рюрика.
За смелость и героизм Иван награжден: медалью «За спасение погибающих», Георгиевским крестом, медалью «За участие на СВО», а также медалью «Участник боевых действий». Фото: Сергей Рутта/РГ.
— За это получил первую госнаграду — медаль «За спасение погибавших». За взятие Марьинки наградили Георгиевским крестом и медалью «За участие в СВО», но вручили уже после ранения, — рассказывает Иван.
При штурме Марьинки боец Забота спас двух товарищей. Фото: Валерий Николаев/РГ.
Тут в комнату заходит свидетель наших побед — роскошный черный кот Кузя. Вместе с Заботой он штурмовал Марьинку. Дело было так. На позицию птурщиков прибилась кошечка, которую окрестили Маруськой. Она прижилась и не боялась обстрелов, а когда выяснилось, что кошка беременна, солдаты постановили: эвакуировать в тыл.
Для нее смастерили переноску из бронежилетов и отправили. Вскоре кошка родила пятерых котят. Двух пушистиков выпросили соседи, а Сажа, Копоть и Кузя остались во взводе.
Родившийся при штурме Марьинки котенок Кузя вырос большим и солидным котом Кузьмой. Фото: Сергей Рутта/РГ.
Шефство над Кузей взял Забота — кот ходил за ним по пятам и даже пытался выйти на боевые задания. Пришлось отправлять кота на большую землю, в Ростов-на-Дону, а Заботе — снова возвращаться на фронт.
И вот новый поворот.
15 мая 2024 года жизнь Ивана и Натальи снова круто изменилась.
— Возвращались с боевого задания. В кабину машины ударил дрон. Помню только: взрыв, вспышка — и все начало гореть. Потерял сознание, очнулся в госпитале. Машина сгорела полностью. Беспилотник был заряжен зажигательной смесью, а если бы осколочно-фугасным, то, наверное, там бы все и остались, — рассказал Иван.
Из Донецка раненого Заботу отправили в госпиталь Ростова-на-Дону, а потом в Подмосковье.
— Лишь на третьи сутки знакомые разыскали его в одном из филиалов госпиталя Вишневского. К тому времени ему уже сделали операцию — иначе могла начаться гангрена. Детвору на попечение дочери оставила и поехала к нему. Почти месяц Ваня пролежал в реанимации, дважды его вводили в искусственную кому, но он выкарабкался, — рассказала Наталья.
Забота: Не дай бог никому, чтобы дети играли с протезами родителей. Фото: Сергей Рутта/РГ.
Долго наслаждаться семейным покоем Заботе не пришлось. Потребовалось оформлять документы и собирать справки для страховых выплат по ранению. А на одной ноге с ходунками по инстанциям не набегаешься. И снова встал вопрос: как жить дальше?
— Руки едва не опустились. Главная проблема — жилье. Вот, к примеру, чтобы детвора могла играть, нам приходится днем складывать диван. Спим на нем впятером. Пока умещаемся, но сыновья растут, — рассказывает Иван.
Для того, чтобы Семен (справа) и Павел могли играть, родителям приходится собирать диван. Фото: Сергей Рутта/РГ.
— Но когда в «Российской газете» вышла статья про наше житье-бытье, то черная полоса закончилась. Мне предложили вместо механического — киберпротез, которым можно управлять со смартфона. Фонд «Защитники Отечества» назначил мне нового координатора и направил на реабилитацию в Краснодарский край, там же я прошел обучение на водителя и получил права. Обеспечили тренажером, помогли с трудоустройством — собираю дроны.
Фонд «Защитники Отечества» обеспечил Ивана тренажерами, а также помог получить «цифровой» протез, водительские права и решить жилищный вопрос — купить двухэтажный дом. Фото: Сергей Рутта/РГ.
Самое главное — под патронатом фонда удалось купить в ипотеку двухэтажный дом с участком. Теперь занимаюсь ремонтом. На одной ноге, конечно, много не поскачешь, но это приятные хлопоты, и брат жены помогает. На новоселье ищите котенка, желательно кошечку, — пусть у Кузи тоже будет семья. А у нас все как в песне:
«Мы будем петь, и будем жить, и для любви откроем сердца. Будем друг другу радость дарить и будем жизни радоваться».
Иван на все руки мастер. С помощью родных ремонтирует новый дом. Фото: Сергей Рутта/РГ.