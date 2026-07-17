Как материалы «РГ» стали семейной реликвией раненого героя СВО

— Семья у нас большая и дружная, но паровоз — один я, а вагончиков — пять человек, плюс теща-инвалид. В домике две комнаты: одна — девять квадратов, другая — пятнадцать. Слава богу, кухня, туалет и душ раздельные. Дочь с бабушкой разместились в маленькой, а мы впятером — в большой. Тут пришлось крепко задуматься, как жить дальше. Вдруг пришло известие: в Новочеркасске формируется 150-я дивизия. Да это же подарок судьбы: оклад, льготы для меня и детворы, военная ипотека… Тогда и сменил профессию сварщика на оператора противотанкового ракетного комплекса ПТУР. А дальше накатила специальная военная операция, — рассказал Иван.