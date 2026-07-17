Xinhua: лидер йеменских хуситов назвал объекты для удара в Саудовской Аравии

Согласно статье, аль-Хуси заявил, что нефтяные объекты и другая критически важная инфраструктура Саудовской Аравии станут мишенями для ракет и беспилотников группировки, если Эр-Рияд прибегнет к «тотальной агрессией» против Йемена.
Все нефтяные объекты и жизненно важная инфраструктура Саудовской Аравии станут мишенями для наших ракет и беспилотников, если они будут участвовать в агрессии против нашей страны.
Выступая с телеобращением, которое транслировалось подконтрольным хуситам телеканалом, аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в отказе от обязательств, взятых в ходе процесса деэскалации, и сохранении ограничений, которые, по его словам, лишили йеменцев доступа к нефтяным ресурсам и свободы передвижения. Он также обвинил Эр-Рияд в сотрудничестве с Израилем против Йемена.
Аль-Хуси предостерег от возобновления военного вмешательства со стороны Саудовской Аравии: «Если Саудовская Аравия усилит агрессию, мы ответим тем же, и на блокаду мы ответим блокадой».
Заявление хуситов прозвучало спустя несколько дней после самого серьезного за последние годы обмена ударами между Саудовской Аравией и группировкой хуситов, вызванного спором вокруг иранского самолета, на борту которого находилась высокопоставленная делегация хуситов.