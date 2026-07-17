По поручению Раиса РТ создан штаб во главе с Песошиным для контроля за топливом

«Рустам Минниханов заметил, что за последнюю неделю на автозаправочных станциях республики отмечается топливный ажиотаж, что стало причиной больших очередей на АЗС. По информации производителей, необходимые запасы топлива в республике имеются, поставки осуществляются в аналогичном графике, как и в прошлые годы. Сегодня основная проблема связана с резким ростом спроса. На некоторых АЗС объем топлива, который ранее реализовывался в течение суток, сейчас уходит за 6 часов», — говорится в сообщении.
Ранее Раис Татарстана поручил проверить организацию поставок и логистику, а также обеспечить постоянный мониторинг ситуации на АЗС. Для этих целей создан штаб во главе с Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
«Поручаю Штабу продолжить работу по проверке фактов отсутствия топлива на отдельных АЗС, совместно с Татарстанским УФАС проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен. Следует отдельно держать на контроле вопрос обеспечения топливом общественного транспорта, скорой медицинской помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранительных органов, сельскохозяйственных предприятий», — сказал Рустам Минниханов.
По полученной информации, он призвал МВД по РТ и Госавтоинспекцию обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового скопления автомобилей: не допускать перекрытия проезжей части, конфликтных ситуаций, нарушений правил хранения и перевозки топлива, а также фактов его незаконной перепродажи.
Согласно пресс-службе Раиса РТ, Алексей Песошин доложил, что на территории республики действует 913 автозаправочных станций, из которых 740 — реализуют жидкое топливо. В Казани расположено 177 различных АЗС. Татарстанские производители выполняют свои обязательства по обеспечению топливом в полном объеме, а также увеличивают поставки на все свои АЗС.
«Премьер-министр РТ обратил внимание, что жители активно покупают топливо про запас, заливая бензин в канистры — всё это усложняет ситуацию. В связи с этим на некоторых заправках введены ограничения на отпуск топлива в одни руки. Руководством АЗС вводится запрет на отгрузку топлива в различные ёмкости. Кроме того, на фоне ситуации с бензином активизировались мошенники. Алексей Песошин призвал татарстанцев сохранять бдительность и не доверять различным сомнительным предложениям в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Рустам Минниханов поручил ежедневно докладывать о состоянии топливного рынка. «Наша задача — не допустить, чтобы временные перебои в работе отдельных АЗС переросли в системную проблему», — подчеркнул он.