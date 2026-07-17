По поручению Раиса РТ создан штаб во главе с Песошиным для контроля за топливом

«Премьер-министр РТ обратил внимание, что жители активно покупают топливо про запас, заливая бензин в канистры — всё это усложняет ситуацию. В связи с этим на некоторых заправках введены ограничения на отпуск топлива в одни руки. Руководством АЗС вводится запрет на отгрузку топлива в различные ёмкости. Кроме того, на фоне ситуации с бензином активизировались мошенники. Алексей Песошин призвал татарстанцев сохранять бдительность и не доверять различным сомнительным предложениям в сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы.