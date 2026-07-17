Junge Welt: Украина может вступить в ЕС не раньше 2035 года

Однако лишь Черногория получила шанс на относительно скорый прием в ЕС. Таким образом, заявленная украинским президентом Владимиром Зеленским дата вступления в ЕС — 2028 год — выглядит маловероятной.
По оценкам европейских дипломатов, вступление Украины в Евросоюз может состояться не ранее 2035 года. В следующем финансовом плане ЕС, судя по всему, не предусмотрено никаких корректировок на этот случай. К тому же ряд стран ЕС, включая Польшу, Венгрию, Францию и Нидерланды, пытаются замедлить процесс вступления Украины в блок.
В середине июня Евросоюз начал первый этап переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. В Еврокомиссии заявили, что решение стало признанием проведенных странами реформ. При этом в ЕС обсуждают возможность разделить переговорные треки Киева и Кишинева из-за различий в темпах выполнения требований.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в 2022 году, а формально переговорный процесс был запущен в 2024-м. Его практическое начало долго блокировала Венгрия, однако 13 июня Будапешт снял вето. Премьер Венгрии Петер Мадьяр подчеркивал, что открытие переговоров является лишь первым этапом и весь процесс может занять годы.
В ЕС также рассматривают промежуточные варианты интеграции Украины. Среди них — поэтапное присоединение к отдельным секторам и статус ассоциированного члена без права голоса, который предлагал канцлер Германии Фридрих Мерц. Владимир Зеленский называл такой формат несправедливым.
В Кремле ранее заявляли, что вступление Украины в ЕС является ее суверенным правом, поскольку Евросоюз не представляет собой военный альянс.