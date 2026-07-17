Junge Welt: Украина может вступить в ЕС не раньше 2035 года

По оценкам европейских дипломатов, вступление Украины в Евросоюз может состояться не ранее 2035 года. В следующем финансовом плане ЕС, судя по всему, не предусмотрено никаких корректировок на этот случай. К тому же ряд стран ЕС, включая Польшу, Венгрию, Францию и Нидерланды, пытаются замедлить процесс вступления Украины в блок.