Губернатор Андрей Бочаров обсудил развитие Урюпинска

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился 17 июля с жителями города Урюпинска. Губернатор побывал на местном предприятии, где с господдержкой реализуют масштабный инвестпроект.
«Волгоградская область оказала предприятию поддержку, и уже реализован проект по выпуску продукции, 90% которой ранее импортировали. По отзывам компаний, в сравнении с импортной она имеет преимущества», — отметил глава региона.
Губернатор также обсудил вопросы благоустройства и сохранения культурного наследия. В городе преображается кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, где хранится чудотворная Урюпинская икона Пресвятой Богородицы. Здесь создана Крестильная церковь Иоанна Кронштадтского для свершения таинства Крещения, фресками украшены трапезная и алтарь, расписывается центральная часть собора.
«В 2027 году мы будем отмечать 200-летие явления Урюпинской Божией Матери, и подготовка к этому событию уже идёт», — подтвердил губернатор.
Благоустраивается и «Сквер двух вокзалов», где возвели амфитеатр, сцену, детскую и спортивную площадки, создали арт-объект «Урюпинское время» и тематический павильон-променад «Связь».
«Одна из важных задач — формирование программ развития муниципалитетов. Важно, что в этой работе принимают участие жители», — отметил губернатор.
Утром глава региона побывал в станице Михайловской, где 145 лет назад родился выдающийся художник Илья Машков.