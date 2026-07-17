Зампред правительства РФ Александр Новак посетил АВТОВАЗ в Тольятти

«Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области — это один из лидеров промышленности, для страны — целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны», — отметил Вячеслав Федорищев.