Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред правительства РФ Александр Новак посетил АВТОВАЗ в Тольятти

Автопроизводитель из Тольятти готовится к 60-летнему юбилею.

Источник: Комсомольская правда

17 июля Самарскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым они посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия, осмотрели производственные площадки, линию сборки, роботизированные линии и т. д. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, как организовано производство.

«Это высокотехнологичное производство, современное, постоянно обновляющееся, использующее самые современные, эффективные способы и методы управления», — сказал Александр Новак.

«Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области — это один из лидеров промышленности, для страны — целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны», — отметил Вячеслав Федорищев.

На площадках АВТОВАЗа в Тольятти трудятся 35 тысяч жителей города и окрестных населенных пунктов. Кроме того, производственные площадка завода работают в Ижевске, Санкт-Петербурге, Аргуне. Комплекс полного производственного цикла АВТОВАЗа представляет собой различные производства, от дизайна до серийного производства.

В преддверии 60-летия АВТОВАЗа Александр Новак и Вячеслав Федорищев встретились с коллективом предприятия, вручили награды отличившимся сотрудникам.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше