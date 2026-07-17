Зампред правительства РФ Александр Новак посетил АВТОВАЗ в Тольятти

17 июля Самарскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым они посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия, осмотрели производственные площадки, линию сборки, роботизированные линии
«Это высокотехнологичное производство, современное, постоянно обновляющееся, использующее самые современные, эффективные способы и методы управления», — сказал Александр Новак.
«Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области — это один из лидеров промышленности, для страны — целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны», — отметил Вячеслав Федорищев.
На площадках АВТОВАЗа в Тольятти трудятся 35 тысяч жителей города и окрестных населенных пунктов. Кроме того, производственные площадка завода работают в Ижевске, Санкт-Петербурге, Аргуне. Комплекс полного производственного цикла АВТОВАЗа представляет собой различные производства, от дизайна до серийного производства.
В преддверии 60-летия АВТОВАЗа Александр Новак и Вячеслав Федорищев встретились с коллективом предприятия, вручили награды отличившимся сотрудникам.