Le Monde: премьер Болгарии Радев проводит все более пророссийскую политику

Издание напоминает, что 14 июля Радев объявил о выходе Болгарии из «коалиции желающих», созданной в поддержку Украины.
Мы не будем участвовать в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Я убежден, что решение этого конфликта не в затягивании боевых действий, а в сильной дипломатии, способной остановить эскалацию.
Оппоненты Радева считают, что он начал резкий разворот внешней политики Болгарии. До этого он постоянно призывал к деэскалации конфликта на Украине. Но в мае, после избрания на пост премьера, когда Радев получил возможность определять внешнюю политику страны, он сразу заявил, что Болгария больше не будет оказывать военную помощь Украине.
Ранее Болгария угрожала наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС в отношении России, который обсуждается в Брюсселе. Повод для возражений Софии стало включение в санкционные списки патриарха Кирилла и двух российских предпринимателей, имеющих бизнес в Болгарии. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова предупредила ЕС, что санкции против патриарха могут «усилить антиевропейскую риторику в такой православной стране, как Болгария».
Кроме того, Радев не участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Киеве 15 июля и который посетил даже президент Сербии Александр Вучич.
После исключения патриарха Кирилла и двух российских предпринимателей из санкционного списка Болгария пообещала поддержать 21-й пакет санкций. София также не блокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС и продолжила участвовать в европейском кредите Киеву на €90 млрд.
Но газета считает, что София вряд ли станет реальной угрозой для Брюсселя: Радев «любит играть» на националистических и пророссийских чувствах части болгар, но понимает, что Болгария слишком зависит от ЕС, чтобы пойти на полный разрыв.