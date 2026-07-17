Le Monde: премьер Болгарии Радев проводит все более пророссийскую политику

Оппоненты Радева считают, что он начал резкий разворот внешней политики Болгарии. До этого он постоянно призывал к деэскалации конфликта на Украине. Но в мае, после избрания на пост премьера, когда Радев получил возможность определять внешнюю политику страны, он сразу заявил, что Болгария больше не будет оказывать военную помощь Украине.