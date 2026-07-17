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Le Monde: премьер Болгарии Радев проводит все более пророссийскую политику

Новый премьер-министр Болгарии Румен Радев не скрывает симпатий к России, причем его взгляды разделяют 30% жителей страны, пишет французская газета Le Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание напоминает, что 14 июля Радев объявил о выходе Болгарии из «коалиции желающих», созданной в поддержку Украины.

Мы не будем участвовать в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Я убежден, что решение этого конфликта не в затягивании боевых действий, а в сильной дипломатии, способной остановить эскалацию.

Румен Радев
премьер-министр Болгарии

Оппоненты Радева считают, что он начал резкий разворот внешней политики Болгарии. До этого он постоянно призывал к деэскалации конфликта на Украине. Но в мае, после избрания на пост премьера, когда Радев получил возможность определять внешнюю политику страны, он сразу заявил, что Болгария больше не будет оказывать военную помощь Украине.

Отказ от участия в «коалиции желающих» — не единственное решение, которое вызывает озабоченность в Европейском союзе, подчеркивает Le Monde.

Ранее Болгария угрожала наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС в отношении России, который обсуждается в Брюсселе. Повод для возражений Софии стало включение в санкционные списки патриарха Кирилла и двух российских предпринимателей, имеющих бизнес в Болгарии. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова предупредила ЕС, что санкции против патриарха могут «усилить антиевропейскую риторику в такой православной стране, как Болгария».

Кроме того, Радев не участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Киеве 15 июля и который посетил даже президент Сербии Александр Вучич.

После исключения патриарха Кирилла и двух российских предпринимателей из санкционного списка Болгария пообещала поддержать 21-й пакет санкций. София также не блокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС и продолжила участвовать в европейском кредите Киеву на €90 млрд.

Дипломатию Радева порой сравнивают с политикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

Но Le Monde считает, что она, скорее, напоминает двусмысленные позиции Чехии, Словакии или нового премьера Венгрии Петера Мадьяра. Эти страны, как отмечает издание, либо вообще не участвуют в «коалиции желающих», либо, как премьер Чехии Андрей Бабиш, предпочитают роль наблюдателя.

В Брюсселе, по данным Le Monde, Радева за его пророссийские взгляды уже «взяли на карандаш».

Но газета считает, что София вряд ли станет реальной угрозой для Брюсселя: Радев «любит играть» на националистических и пророссийских чувствах части болгар, но понимает, что Болгария слишком зависит от ЕС, чтобы пойти на полный разрыв.

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