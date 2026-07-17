Вениамин Кондратьев вручил награды металлургам Абинска

«Для традиционно аграрного и курортного Краснодарского края еще недавно было трудно представить, что металлургия станет одной из самых прибыльных и стратегически важных отраслей. Ваша продукция используется повсеместно — от строительства школ и детских садов до масштабных инфраструктурных проектов. Уверен, ваша самоотдача поможет заводу выйти на новый уровень, а Краснодарскому краю — укрепить статус одного из центров отечественной металлургии», — отметил Вениамин Кондратьев.