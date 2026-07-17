Экс-посол Нежинский заявил о покушении по заказу главы МИД Украины Сибиги

«В то время, когда прокурором был Юрий Луценко, велось расследование, и этот ~Христодулос фигурировал в нем как главный “обнальщик” [экс-президента Украины Виктора] Януковича на Кипре~ Я, возможно, сам того не понимая, перекрыл пути и потоки определенной группе лиц, в которой Христодулос фигурирует как лицо, задействованное для вывода денег за границу», — поделился дипломат.