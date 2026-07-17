Евкуров сообщил о подготовке более 140 тыс. военных в полках резерва

Юнус-Бек Евкуров о мерах повышения качества подготовки личного состава.
В полках резерва и на полигонах в этом году подготовлены более 140 тыс. человек, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны России замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров.
«Рабочими группами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлено более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — сказал Евкуров.
Замминистра отметил, что впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, которые внесли изменения в программы подготовки малых тактических групп. Также, по словам Евкурова, проводилась стажировка 32 командиров подразделений и инструкторов полков резерва в подразделениях, выполняющих боевые задачи.
В рамках реализации задачи по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ, поставленной министром обороны Андреем Белоусовым, количество военно-учетных специальностей было увеличено с 20 до 30, отметил замглавы ведомства. «Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами», — сказал Евкуров.
Всего в первом полугодии на базе ДОСААФ было подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в числе которых водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и НРТК.
На заседании коллегии ведомства 17 июля Белоусов поручил своим заместителям оценить риски, способные повлиять на выполнение приоритетных задач Минобороны, поставленных в конце 2025 года.
Основное внимание на заседании было уделено модернизации Вооруженных сил, оснащению армии современным вооружением и обеспечению боевых действий, в том числе развитию войск беспилотных систем, противодействию средствам воздушного нападения, совершенствованию материально-технического обеспечения и бесперебойным поставкам военной техники.
В ноябре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС России, на специальные сборы для защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения. Согласно закону, резервисты смогут привлекаться к таким сборам на основании указа президента.
Как ранее пояснял заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, резервистов планируется использовать для охраны объектов жизнеобеспечения в регионах проживания, а также для противодействия БПЛА.
По его словам, участие резервистов в военной операции или выполнение ими задач за пределами России новым законом не предусматривается.
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