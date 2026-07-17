Греция предупредила ЕС о потере доли рынка СПГ из-за 21-го пакета санкций

Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций ЕС против России на европейский энергетический сектор, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Власти страны настаивают на необходимости «калибровки» любых новых мер. Основная претензия Афин — риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. В частности, эксперты опасаются, что ограничения на экспорт российского СПГ в третьи страны ослабят позиции европейских перевозчиков и позволят внеевропейским игрокам (США, Китаю и Японии) захватить освободившиеся ниши.
«С точки зрения Афин, любой новый пакет ограничительных мер должен быть тщательно выверен, чтобы максимально усилить давление на Москву, минимизируя при этом непредвиденные последствия для европейского бизнеса, потребителей и конкурентоспособности», — заявил Reuters один из правительственных чиновников.
Ранее Politico писало, что главными инициаторами блокировки санкций стали Греция и Австрия. Газета также сообщала, что Афины выразили обеспокоенность в связи с ранее введенными ограничениями ЕС на торговлю российским сжиженным природным газом, согласованными еще в октябре 2025 года. Переговоры по новому пакету ограничений перенесены на 23 июля.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, 21-й пакет антироссийских санкций предусматривает в том числе ограничения в отношении 170 физических и юридических лиц, а также заморозку активов «почти 90 банков».
10 июля Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что новый пакет рестрикций ослаблен по сравнению с первоначальным проектом.
13 июля Каллас заявила, что страны ЕС не смогли согласовать новые санкции против России. Она также признала, что антироссийские ограничения наносят урон европейской экономике. «Нам действительно нужно принять эту кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша», — сказала она.
Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными.
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