Греция предупредила ЕС о потере доли рынка СПГ из-за 21-го пакета санкций

Ранее Politico писало, что главными инициаторами блокировки санкций стали Греция и Австрия. Газета также сообщала, что Афины выразили обеспокоенность в связи с ранее введенными ограничениями ЕС на торговлю российским сжиженным природным газом, согласованными еще в октябре 2025 года. Переговоры по новому пакету ограничений перенесены на 23 июля.