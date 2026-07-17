Следствие запросило арест для блогера Ильи Ремесло

В марте 2026 года Илья Ремесло оказался в центре внимания после серии публикаций в своем телеграм-канале с резкой критикой российских властей. Блогер подтвердил, что посты написал лично. На них публично отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, заявив, что ранее считал Ремесло «абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком». После этого Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге.