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Следствие запросило арест для блогера Ильи Ремесло

Следствие просит отправить блогера Илью Ремесло под стражу.

Источник: РБК

Следствие просит отправить блогера Илью Ремесло под стражу. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

В своем телеграм-канале Бадамшин уточнил, что блогера просят арестовать на полтора месяца. Меру пресечения должен избрать Басманный районный суд сегодня, 17 июля.

Адвокат добавил, что Ремесло предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах по мотиву политической ненависти). По его словам, речь идет о постах с резкой критикой российских властей в канале блогера.

Илью Ремесло задержали 17 июля в Петербурге. Как уточнил источник РБК в правоохранительных органах, причиной стали публикации в телеграм-каналах.

В марте 2026 года Илья Ремесло оказался в центре внимания после серии публикаций в своем телеграм-канале с резкой критикой российских властей. Блогер подтвердил, что посты написал лично. На них публично отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, заявив, что ранее считал Ремесло «абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком». После этого Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге.

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