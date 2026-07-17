Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы, связанные с крушением рейса AZAL

25 декабря 2024 года рейс авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту казахстанского Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось только 29 людям. В Росавиации в качестве предварительной версии причины крушения назвали столкновение самолета с птицами. В пресс-службе аэропорта Грозного заявили, что не смогли принять рейс и перенаправили его в Махачкалу, а затем в Актау, из-за тумана.