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Лавров: Москва и Баку урегулировали вопросы, связанные с крушением рейса AZAL

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи подтвердили, что странам удалось урегулировать все вопросы, связанные с крушением в Актау самолета авиакомпании AZAL. Отмененные после катастрофы прямые рейсы между странами возобновят уже в скором времени. Байрамов указал на преодоление «непростого этапа» в двусторонних отношениях и рассказал о «позитивном тренде» в торговле между Москвой и Баку.

Источник: Газета.Ру

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи подтвердили, что странам удалось урегулировать все вопросы, связанные с крушением в Актау самолета авиакомпании AZAL. Отмененные после катастрофы прямые рейсы между странами возобновят уже в скором времени. Байрамов указал на преодоление «непростого этапа» в двусторонних отношениях и рассказал о «позитивном тренде» в торговле между Москвой и Баку.

Россия и Азербайджан достигли согласия по всем вопросам, связанным с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в 2024 году. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года», — сказал дипломат.

В свою очередь Байрамов констатировал, что «непростой этап» в отношениях двух государств остался позади, Москва и Баку смогли полностью нормализовать связи. «Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в двусторонних отношениях. ~С чувством удовлетворения хотим отметить, что смогли перевернуть эту страницу и полностью нормализовать весь их спектр~», — сказал он.

Он объявил, что уже в ближайшее время будут возобновлены прямые авиарейсы между Россией и Азербайджаном, прекращенные после катастрофы с бортом AZAL.

Также, по словам азербайджанского министра, несмотря на сложности в мировой экономике, в вопросе торговых связей «тренд между странами позитивный».

«Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь являются основой для межгосударственных отношений», — добавил он.

13 июля на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума ~президент Азербайджана Ильхам Алиев также объявил, что отношения между Баку и Москвой полностью нормализовались~. По его словам, «активные связи существуют как на уровне правительств и сопредседателей межправительственной комиссии, так и по линии министерств иностранных дел и администраций президентов». Кроме того, Азербайджан придает большое значение отношениям с Россией.

29 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, в разговоре с телеканалом RTVI отвечая на вопрос о выплате компенсаций близким жертв авиакатастрофы отметил:

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжелую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности».

Также Галузин раскрыл, что Москва рассчитывает на скорое освобождение 11 россиян, задержанных в Азербайджане 30 июня и 1 июля 2025 года. Обсуждение этого вопроса ведется «по линии профильных структур» двух государств, уточнил он.

История катастрофы.

25 декабря 2024 года рейс авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту казахстанского Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось только 29 людям. В Росавиации в качестве предварительной версии причины крушения назвали столкновение самолета с птицами. В пресс-службе аэропорта Грозного заявили, что не смогли принять рейс и перенаправили его в Махачкалу, а затем в Актау, из-за тумана.

27 января руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признал, что трагедия произошла в тот момент, когда Грозный подвергся атаке украинских беспилотников, в связи с чем в аэропорту был введен режим «Ковер», «предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства». Командир самолета два раза безуспешно попытался сесть в столице Чечни, после чего решил проследовать в Актау. На следующий день президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым извинился за произошедший в российском небе инцидент.

29 декабря Алиев заявил, что самолет в результате открытого с земли огня «получил повреждения извне» и «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы».

4 февраля 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Согласно документу, на фрагментах самолета были найдены «множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления».

9 октября Путин во время встречи с Алиевым в Душанбе сообщил, что ~в день трагедии рядом с самолетом находился украинский беспилотник. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) выпустила две ракеты, которые взорвались в нескольких метрах от борта самолета, в результате чего тот был задет обломками~, а не поражающими элементами. Путин заверил, что произошедшему будет «дана объективная оценка» и пообещал, что ~Москва выплатит компенсации~. Алиев поблагодарил коллегу за подробную информацию.

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