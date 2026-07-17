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Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области

Александр Новак оценил уровень инвестиционной привлекательности Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 17 июля посетил с рабочим визитом Самарскую область и встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым на площадке АВТОВАЗа. Они обсудили социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона, внедрение современных технологий на предприятиях, в частности, высокий уровень роботизации на АВТОВАЗе.

«Более 300 предприятий прошли уже весь цикл обучения и уже внедряют у себя принципы бережливого производства», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

«Самарская область с точки зрения экономики достаточно диверсифицирована, большую долю занимают предприятия по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, которые работают с высокой добавленной стоимостью и с высокоэффективными наукоемкими технологиями», — резюмировал вице-премьер Александр Новак.

Предприятия Самарской области показывают динамику благодаря мерам поддержки и в полном объеме выполняют поставленные задачи. В регионе реализуют около 300 инвестпроектов более чем на 1,4 триллиона рублей, перспективными являются сферы робототехники, фармацевтики, химии, возобновляемой энергии. На площадке ОЭЗ «Тольятти» планируют построить первое в стране производство ксантановой камеди.

В 2026 году Самарская область участвует в 12 нацпроектах, на их реализацию предусмотрено 30,6 миллиардов рублей. За счет мобилизации доходов и приоритизации расходов удается обеспечивать сбалансированность бюджета.

В завершение встречи Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили ситуацию с топливом. Губернатор заверил, что все базовые отрасли, включая сельхозпроизводителей, им обеспечены.

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