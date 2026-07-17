Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 17 июля посетил с рабочим визитом Самарскую область и встретился с губернатором Вячеславом Федорищевым на площадке АВТОВАЗа. Они обсудили социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона, внедрение современных технологий на предприятиях, в частности, высокий уровень роботизации на АВТОВАЗе.