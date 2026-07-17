Захарова заявила, что на Украине пытаются похитить персональные данные россиян

В прошлом году заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал о новой схеме вербовки россиян, которую, по его словам, отрабатывают украинские мошенники в связке со спецслужбами. Злоумышленники ориентируются на пожилых людей и молодежь, корректируя сценарий в зависимости от внушаемости и критичности мышления жертвы.