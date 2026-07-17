Захарова заявила, что на Украине пытаются похитить персональные данные россиян

На Украине пытаются похитить персональные данные россиян для последующих операций. Об этом в пятницу, 17 июля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы, оборудование, похитить персональные данные наших граждан для последующих точечных операций, — сказала она.
Дипломат отметила, что также задействуется целая сеть украинских колл-центров, который занимаются «обворовыванием» российских граждан и жителей европейских стран, передает официальный сайт ведомства.
Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ возбудило пять уголовных дел касательно выявленных интернет-площадок, продававших персональные данные россиян. Речь идет о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, уточнили в ведомстве.
В прошлом году заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал о новой схеме вербовки россиян, которую, по его словам, отрабатывают украинские мошенники в связке со спецслужбами. Злоумышленники ориентируются на пожилых людей и молодежь, корректируя сценарий в зависимости от внушаемости и критичности мышления жертвы.