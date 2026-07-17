Щелково. Полигон. Спецназ таможни против наркотиков и самих себя: фото уникальных состязаний

На днях бойцы таможенного СОБРа продемонстрировали свои возможности на чемпионате по служебному двоеборью. Соревнование в честь 35-летия ФТС России прошло в подмосковном Щелково. Корреспондент «МК» наблюдала за действиями необычного СОБРа. На соревнование в Щелково приехали команды из разных подразделений таможни. Они соревновались в стрельбе из стрелкового оружия (автомат Калашникова, пистолет ПМ, винтовка СВД), а также преодолевали в полной экипировке тактическую полосу препятствий. На полосе — 17 сложных этапов, включая метание ножей, сборку-разборку оружия, освобождение заложника. Бойцам проходилось и штурмовать здание, и проходить полосу препятствий, и преодолевать водную преграду. Такие соревнования ФТС проводит с 2017 года. Напутствуя участников соревнований, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин сказал, что служебное двоеборье СОБР — это в первую очередь проверка готовности оперативно-боевых групп СОБР таможенных органов к участию в специальных мероприятиях в различных условиях служебной обстановки. В конце состязаний Олег Губайдулин поздравил победителей и вручил им награды. В общекомандном зачете первое место заняла команда СОБР Центрального таможенного управления.