США сделали выводы о России, ВС РФ поразили четыре сухогруза ВСУ в Николаеве и Одессе, умерла Светлана Маслякова: главные события за день 17 июля

Также этот день запомнился и потерями. Стало известно, что скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Она была верной соратницей основателя программы Александра Маслякова. Позже стало известно, что Светлана Маслякова скончалась после продолжительной болезни. Об этом рассказал ее сын, Александр. Где и когда будет проходить прощание с режиссером программы, не сообщается.