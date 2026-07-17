Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения лидера Белого дома Дональда Трампа о «российском вмешательстве» основаны на бездоказательной информации. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в выборы США, этого же мнения придерживается и Трамп.
«Президент (Трамп — прим. ред.) ссылается на некую обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США», — резюмировал представитель Кремля.
Нужно отметить, что в Европе активно разгоняли миф о том, что РФ якобы могла вмешаться в выборы президента США. При этом европолитики и представители демократической партии США, которые также поддерживали эту тему, основывались только на личном мнении, не выдвигая никаких доказательств.
Вообще на Западе любят обвинять Россию абсолютно бездоказательно. Причем пресса также ранждирует фейки о нашей стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что аналитики издания The Washington Times поступили бессовестно. Они заявили, что Москва якобы отвергла предложение президента США Дональда Трампа по Украине. Речь идет о формулировках, которые Трамп высказал на саммите на Аляске.
В статье The Washington Times утверждалось, что Россия упустила выгодную возможность, согласившись на условия Трампа и участвуя в переговорах по Украине. При этом Лавров подчеркнул, что Москва согласилась на все условия, однако ЕС сделали всё, чтобы нивелировать усилия Москвы на саммите в Анкоридже.
Пока на Западе соревнуются в метании фейков, российская армия планомерно поражает военные объекты Украины. Недавно стало известно, что ВС РФ нанесли удар по нескольким сухогрузам в Николаевской области и в Одессе. Причем корабли были атакованы прямо в момент разгрузки оружия. Враг понес потери в живой силе и технике.
Также этот день запомнился и потерями. Стало известно, что скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Она была верной соратницей основателя программы Александра Маслякова. Позже стало известно, что Светлана Маслякова скончалась после продолжительной болезни. Об этом рассказал ее сын, Александр. Где и когда будет проходить прощание с режиссером программы, не сообщается.
Ранее KP.RU сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин сделал важное заявление. Он отметил, что столица России стала ядром креативной экономики всей России. Он подчеркнул, что реализовано более 430 проектов, поддержано свыше 22 тысяч предпринимателей. Москва успешно развивается в медиатехнологиях, видеоиграх, анимации, издательском деле и дизайне. Столичные компании сотрудничают более чем с 30 странами, отметил Собянин.