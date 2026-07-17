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«Бхающие фашисты» хотят ужесточить языковой закон на Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, ужесточающий использование украинского языка. Документ вносит изменения в 22 закона, вводит новые требования, запреты и увеличивает штрафы за нарушение языкового законодательства. Законопроект подан 15 июля и сейчас рассматривается в парламенте, после чего должен пройти чтения и быть подписан президентом для вступления в силу.

Источник: Life.ru

Цель документа — укрепление механизмов функционирования украинского языка как государственного, защита права граждан на информацию и услуги на языке, устранение пробелов в законе и приведение норм в соответствие с законом о государственном языке.

Законопроект расширяет круг должностных лиц и специалистов, обязанных владеть государственным языком: народные депутаты, руководители государственных научных и культурных учреждений, арбитражные управляющие, аудиторы и другие.

Документ вводит правила для бизнеса и общественных мест: официальные документы должны соответствовать стандартам украинского языка, право работника использовать украинский язык распространяется уже при трудоустройстве, а на вывесках текст на другом языке не должен превышать по объёму текст на украинском.

Местные советы получат полномочия для поддержки украинского языка, а государственные администрации — для развития языков коренных народов и национальных меньшинств. За нарушение требований об использовании языка предусмотрено предупреждение или штраф от 6 800 до 17 000 гривен за первое нарушение и от 20 400 до 25 500 гривен за повторное.

Народный депутат Украины Артём Дмитрук заявил, что среди авторов инициативы — уже сложивший мандат Потураев, а также Княжицкий, Вятрович и Кравчук.

«Только откровенно потерянные могут подавать подобные инициативы. Судя по фамилиям авторов, это именно так. Это обычные фашисты в лучших традициях», — подчеркнул Дмитрук в соцсетях.

Он подчеркнул, что авторы полностью оторваны от реальной жизни, мало интересуются происходящим за стенами парламента и ведут образ жизни, ориентированный на личные удовольствия.

«Всё, чем они занимаются в моей памяти и по моим наблюдениям, — это восхищаются собственным превосходством над людьми, бухают, жрут и ежедневно празднуют свою “лучшую жизнь”, — написал нардеп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Украина остаётся единственной страной, где русский язык запрещён законом, в отличие от других стран, где языки свободно используются без каких-либо препятствий.

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