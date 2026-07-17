«Бхающие фашисты» хотят ужесточить языковой закон на Украине

Местные советы получат полномочия для поддержки украинского языка, а государственные администрации — для развития языков коренных народов и национальных меньшинств. За нарушение требований об использовании языка предусмотрено предупреждение или штраф от 6 800 до 17 000 гривен за первое нарушение и от 20 400 до 25 500 гривен за повторное.