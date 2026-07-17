Власти предложили расширить основания для контрактов осужденных с армией

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагает расширить возможности для заключения военного контракта для уже осужденных или совершивших преступления. Документы есть в думской электронной базе данных.
Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они исключают несколько видов преступлений из числа препятствующих заключению контракта. В частности, предлагается разрешить заключить контракт с Минобороны осужденным или совершившим преступления по статьям об:
участии в бандитизме (ч.2 ст. 209).
участии в организованном преступном сообществе (ч.2 ст. 210).
незаконном приобретении и хранении ядерных и радиоактивных материалов (ч. и 2 ст. 220).
хищении или вымогательстве ядерных материалов (ч.1 ст. 221).
контрабанде наличных денег (ст. 200.1).
контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей в крупном размере, особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, краснокнижных растений и грибов (ч.1 ст. 226.1).
незаконном проникновении на охраняемый объект с намерением выдать гостайну.
нарушении требований при обеспечении антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
Перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, судимость по которым также не позволяет заключить контракт, остается без изменений.
Материал дополняется.