МИД Франции выразил протест представителю России из-за кибератак

Российская сторона отвергает обвинения стран Запада в диверсиях и кибератаках. Захарова указала, что такие обвинения не новы и Москва понимает, «для чего это делается». «Очерняющие заявления и демонстративное реагирование на мнимые риски служат правящим кругам и спецслужбам западных стран для направленной внутрь и вовне пропаганды», — сказала дипломат.