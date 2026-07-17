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МИД Франции выразил протест представителю России из-за кибератак

Париж выразил российскому представителю протест из-за «злонамеренных кибератак». Российская сторона отвергает обвинения и указывает, что официальных сообщений по этому поводу не получала.

Источник: РБК

МИД Франции вызвал временно исполняющего обязанности поверенного в делах посольства России во Франции для вручения решительного протеста. Как сообщил глава ведомства Жан-Ноэль Барро, целью вызова стало осуждение серии «злонамеренных кибератак с территории России».

По заявлению французской стороны, атаки, за которыми, по версии Парижа, стоит Россия, были направлены не только против французских структур, но и против ряда европейских партнеров.

В начале недели Барро сообщал о планах вызвать российского посла. «Мы также введем санкции в отношении девяти физлиц и четырех компаний, которые несут ответственность за эту киберкампанию», — сказал он.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москве не поступало официальных обращений относительно кибератак. «Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве», — подчеркнула она.

11 июля спецслужбы Нидерландов обвинили хакеров из России во взломе IP-камер, установленных вдоль военных маршрутов. По данным разведки, через них хакеры могли завладеть данными о маршрутах военных перевозок или о типах вооружений и техники, поставляемых на Украину.

Российская сторона отвергает обвинения стран Запада в диверсиях и кибератаках. Захарова указала, что такие обвинения не новы и Москва понимает, «для чего это делается». «Очерняющие заявления и демонстративное реагирование на мнимые риски служат правящим кругам и спецслужбам западных стран для направленной внутрь и вовне пропаганды», — сказала дипломат.

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