Движение «Голос» признали нежелательным в России

Министерство юстиции внесло международное общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» (общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено в реестр иноагентов) в список нежелательных, чья деятельность на территории России запрещена. Перечень опубликован на сайте ведомства.
«Голос» внесли в реестр иноагентов в августе 2021 года, в 2025-м сопредседателя движения Григория Мельконьянца осудили на пять лет по обвинению в организации деятельности нежелательной организации. Вскоре движение прекратило работу.
Комментируя внесение «Голоса» в реестр нежелательных организаций, электоральный эксперт, экс-сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук (признан Минюстом иноагентом) заявил, что руководящие органы «Голоса» были распущены, а участники вышли из состава организации, о чем он уведомил Минюст, Генпрокуратуру и МИД России.
Андрейчук отметил, что в реестре нежелательных организаций Минюста «Голос» указан как «международное общественное движение», а в реестре иноагентов — как «общероссийское» с тем же названием. «Что это за движение, лично я не понимаю. Никто из моих бывших коллег, с кем я успел поговорить, ничего подобного не создавал и не собирался», — продолжил он.
Андрейчука признали иноагентом 5 июня. Причина, по данным Минюста, в том, что политолог распространял «недостоверную информацию» о решениях российского руководства и выступал против «военной спецоперации».
За несколько дней до этого Андрейчук сообщил, что против него было возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Он напомнил, что внесенный в соответствующий реестр «Голос» перестал действовать почти год назад.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».