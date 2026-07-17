Движение «Голос» признали нежелательным в России

Андрейчук отметил, что в реестре нежелательных организаций Минюста «Голос» указан как «международное общественное движение», а в реестре иноагентов — как «общероссийское» с тем же названием. «Что это за движение, лично я не понимаю. Никто из моих бывших коллег, с кем я успел поговорить, ничего подобного не создавал и не собирался», — продолжил он.