Сможет ли Биньямин Нетаньяху после выборов остаться у власти

17 июля был распущен израильский парламент, кнессет, и в стране фактически началась подготовка к следующим выборам. Они назначены на 27 октября. Впервые за последние 40 лет кнессет отработал полный четырехлетний срок без объявления досрочных выборов — в последний раз такое было в 1988 году. А правительство Биньямина Нетаньяху, сформированное 29 декабря 2022 года после краха коалиции Нафтали Беннета и Яира Лапида, войдет в историю как первый за полвека кабинет, отработавший весь положенный период.
Как и на каком фоне будут проходить выборы.
Кнессет — однопалатный парламент из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе в соответствии с закрытыми партийными списками. Отдельных избирательных округов и депутатов-одномандатников в Израиле нет. Для попадания в парламент партии нужно преодолеть барьер 3,25% — на практике это означает, что каждая фракция, прошедшая в парламент, получает не менее четырех мандатов.
Для формирования правительства необходимо абсолютное большинство — 61 место. Поскольку ни одна партия в современной истории Израиля не набирала такого количества мандатов, после выборов президент страны поручает лидеру партии, имеющей наилучшие шансы, сформировать коалицию. На это отводится 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если попытка проваливается, право на формирование кабинета может перейти к другому политику, которому дается на это 28 дней уже без возможности продления. В случае повторной неудачи группа из 61 избранного депутата может обратиться к президенту с просьбой поручить формирование кабинета третьему кандидату, на этот раз всего за 14 дней. Если и это не помогло, назначаются новые выборы. Именно эта процедура привела к тому, что за неполные четыре года — с 2019 по 2022-й — в Израиле прошло пять избирательных кампаний подряд.
Стоит отметить, что нынешние выборы пройдут на пределе установленного законом срока — причина в их близости к третьей годовщине атаки ХАМАС, состоявшейся 7 октября. Власти сочли неприемлемым проводить кампанию и само голосование в период траурных мероприятий. К тому же это могло бы создать негативный фон для правящей коалиции. Независимая комиссия, созданная пострадавшими и семьями погибших, еще в конце 2024 года возложила ответственность за серию просчетов, сделавших страну уязвимой, на Нетаньяху и высшее военное руководство. В расследовании, проведенном самой армией и опубликованном в начале 2025 года, признано, что военная разведка недооценила возможности ХАМАС.
Нетаньяху, однако, так и не признал своей личной ответственности. В начале февраля 2026 года он опубликовал 55-страничный документ с ответами на вопросы государственного контролера о событиях 7 октября. Как сообщает The Times of Israel, в этих бумагах содержались выборочные протоколы правительственных заседаний, призванные представить премьера в выгодном свете и переложить ответственность за нападение на руководство силового блока. Кроме того, Нетаньяху настаивал на создании собственного комитета для расследования событий 7 октября, члены которого назначались бы представителями крупнейших партий. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 7 июля.
Помимо сектора Газа, Израиль вел боевые действия против Ирана и ливанской «Хезболлы». Оба конфликта были заморожены благодаря американским дипломатическим усилиям. Перемирие, заключенное между Вашингтоном и Тегераном, вызвало острое недовольство в израильском политическом истеблишменте, в том числе среди партнеров Нетаньяху по коалиции, а также в широких общественных кругах. Многие расценили это соглашение как предательство интересов Израиля. Критики обвинили премьера в недальновидности и утрате влияния на переговорный процесс.
Возобновление боевых действий между США и Ираном, вероятно, втянет в них и Израиль. Впрочем, в стране такой сценарий считают куда более предпочтительным, чем новое дипломатическое соглашение с Тегераном — с момента апрельского перемирия в Израиле неоднократно звучали призывы «закончить начатое», отмечает The New York Times.
Почему Нетаньяху может проиграть.
Предстоящие выборы станут для Нетаньяху уже 12-й кампанией во главе «Ликуда». Впервые он стал премьером в 1996 году — в возрасте 46 лет, но уже в 1999-м уступил должность Эхуду Бараку, покинул пост лидера партии и на несколько лет отошел от политики. В 2002-м он был назначен главой МИДа, затем перешел в Минфин, а в 2009-м вновь возглавил правительство — на этот раз уже почти на 12 лет, до 2021-го. На выборах в этот год он не смог получить большинство в кнессете, уступив широкой коалиции Беннета (тогда партия «Ха-Ямин ха-Хадаш») и Лапида («Еш Атид»), но уже в конце 2022-го сколотил самый правый альянс в истории страны и вернулся в премьерское кресло, что многие обозреватели назвали очередным доказательством его политической непотопляемости.
Однако на этот раз для Нетаньяху ставки значительно выше, чем просто продолжение политической карьеры. Он стал первым действующим премьер-министром Израиля, оказавшимся под судом: ему предъявлены обвинения во взяточничестве, в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В случае потери премьерского поста он может лишиться возможности получить президентское помилование в случае обвинительного приговора.
Но центральной проблемой предстоящей кампании для Нетаньяху станет даже не коррупционное дело, а вопрос о персональной ответственности за атаку 7 октября, считают эксперты Израильского института демократии (Israel Democracy Institute, IDI). Они выделяют еще три вопроса, которые особенно беспокоят избирателей, — каким образом политическая система страны должна измениться с учетом последствий атаки ХАМАС, стоит ли допускать арабских политиков к реальному управлению государством, а также нужно ли сохранять освобождение от воинской службы для учащихся иешив — иудейских религиозных учебных заведений.
Незадолго до роспуска кнессета коалиция Нетаньяху добилась принятия законопроекта, временно приостанавливающего арест учащихся иешив, уклоняющихся от призыва. Так премьер, по-видимому, рассчитывал укрепить поддержку среди религиозной части общества перед выборами. Однако этот шаг вызвал резкое недовольство светского большинства, особенно резервистов и командования армии. Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что решение идет вразрез с нуждами вооруженных сил. По данным The Times of Israel, около 72 тыс. ортодоксальных евреев в возрасте 18−24 лет пригодны к службе, в то время как армии требуется примерно 12 тыс. новых бойцов.
Главной угрозой для Нетаньяху и его коалиции на предстоящих выборах считается Гади Айзенкот — бывший начальник Генштаба (2015−2019), ныне лидер партии «Яшар». Ранее он входил в военный кабинет Нетаньяху, но вышел из него в июне 2024 года, обвинив правительство в полном провале военной кампании в Газе. Его сын погиб в декабре 2023-го в самом начале конфликта.
Опросы общественного мнения показывают стремительный рост популярности Айзенкота. Согласно недавнему опросу 13-го телеканала, его партия может получить 21 мандат, почти сравнявшись с «Ликудом» (22 места). А оппозиционный блок во главе с Айзенкотом может претендовать на 61 место, необходимое для формирования правительства. Однако, как отмечает журнал Time, даже объединение Беннета, Лапида и Айзенкота не гарантирует успеха: и Беннет, и Айзенкот претендуют на пост премьера и уверены в своем праве его занять. Раздробленная оппозиция, неспособная договориться, кто именно должен возглавить страну, может оказаться для Нетаньяху лучшим шансом остаться у власти: он сможет заключить союз с лидером партии «Кахоль Лаван» Бени Ганцем и таким образом сохранить премьерское кресло.
Нетаньяху также рассчитывает заручиться поддержкой Вашингтона. На этой неделе он летит в США на похороны сенатора Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля, и, как ожидается, встретится с Дональдом Трампом. Ранее республиканец неизменно поддерживал израильского премьера — в феврале 2026 года он публично требовал от президента Израиля Ицхака Герцога немедленно помиловать Нетаньяху по коррупционным делам. Однако отношения между двумя лидерами за последние месяцы заметно охладели: подвижки в переговорах между США и Ираном о перемирии застали израильскую сторону врасплох, а сам Трамп публично обвинил Нетаньяху в отсутствии «гребаного здравого смысла» после удара по Бейруту, который чуть не погубил сделку.
Параллельно правящая коалиция прибегает к техническим маневрам, которые, как утверждают ее критики, могут привести к изменению баланса голосов. Как сообщила оппозиционная газета Haaretz, в аппарате министра транспорта Мири Регев обсуждают ограничение числа чартерных рейсов в аэропорт Бен-Гурион перед выборами, что может сократить число голосов против Нетаньяху, поскольку экспаты настроены голосовать за оппозицию. Кроме того, комитет кнессета по Конституции, законодательству и юстиции проголосовал за отказ от практики размещения избирательных участков в домах престарелых и учреждениях ассистированного проживания — среди пожилых избирателей традиционно высок процент голосующих против действующего премьера.