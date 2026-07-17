Сможет ли Биньямин Нетаньяху после выборов остаться у власти

Предстоящие выборы станут для Нетаньяху уже 12-й кампанией во главе «Ликуда». Впервые он стал премьером в 1996 году — в возрасте 46 лет, но уже в 1999-м уступил должность Эхуду Бараку, покинул пост лидера партии и на несколько лет отошел от политики. В 2002-м он был назначен главой МИДа, затем перешел в Минфин, а в 2009-м вновь возглавил правительство — на этот раз уже почти на 12 лет, до 2021-го. На выборах в этот год он не смог получить большинство в кнессете, уступив широкой коалиции Беннета (тогда партия «Ха-Ямин ха-Хадаш») и Лапида («Еш Атид»), но уже в конце 2022-го сколотил самый правый альянс в истории страны и вернулся в премьерское кресло, что многие обозреватели назвали очередным доказательством его политической непотопляемости.