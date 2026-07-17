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МИД выразил протест поверенному в делах Эстонии в России из-за памятника

Российский МИД заявил протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги после разрушения памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.

Источник: РБК

Российский МИД заявил протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги после разрушения памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении МИДа. Ведомство отмечает, что судьба останков советских солдат неизвестна: данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет.

«В связи с этим заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России [Мареку] Юхтеги», — заявил МИД.

Памятник на братской могиле в Йыгевесте установили в 1973 году.

«Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями», — говорится в заявлении МИДа.

В 2022 году в Эстонии картографировали 322 советских памятника, их которых 244 было решено снести или заменить. На некоторых мемориалах ввиду их культурной ценности рабочая группа предложила заменить таблички.

В июле этого года глава эстонского Минюста Лийза-Ли Пакоста рассказала, что ведомство готовит к осени новый законопроект, который упростит порядок удаления советской символики «из публичного пространства».

По ее словам, здания и другие объекты с советской символикой, которые «были построены для демонстрации власти советского режима», не должны считаться наиболее ценной частью культурного наследия Эстонии и могут быть сняты с государственной охраны.

МИД России заявлял, что Латвию, Литву и Эстонию необходимо привлечь к ответственности за уничтожение памятников, и обвинил эти страны в дискриминации русскоязычного населения.

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