Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области дроноводы «Днепра» вскрыли позиции ВСУ

Расчеты разведывательно-ударных комплекса «Zala» и «Ланцет» отдельного батальона беспилотных систем бригады разведки 18-й общевойсковой армии ежедневно выполняют боевые задачи по воздушной разведке и уничтожению украинских формирований на правом берегу Днепра. Корреспондент «МК» наблюдал за действиями дроноводов. Операторы разведывательных беспилотников обнаруживают огневые позиции, пункты управления, передвижения живой силы и техники противника. Во время очередного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БпЛА «Zala» обнаружили замаскированное в лесополосе позиции подразделения беспилотных систем противника. Получив координаты цели, в небо оперативно подняли ударный беспилотник, а также навели огонь артиллерии. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.

21

Расчеты разведывательно-ударных комплексов «Zala» и «Ланцет» отдельного батальона беспилотных систем бригады разведки 18-й общевойсковой армии ежедневно выполняют боевые задачи по воздушной разведке и уничтожению украинских формирований на правом берегу Днепра. Корреспондент «МК» наблюдал за действиями дроноводов.

Операторы разведывательных беспилотников обнаруживают огневые позиции, пункты управления, передвижения живой силы и техники противника. Во время очередного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БпЛА «Zala» обнаружили замаскированные в лесополосе позиции подразделения беспилотных систем противника.

Получив координаты цели, в небо оперативно подняли ударный беспилотник, а также навели огонь артиллерии. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше