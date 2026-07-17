В Херсонской области дроноводы «Днепра» вскрыли позиции ВСУ

Расчеты разведывательно-ударных комплекса «Zala» и «Ланцет» отдельного батальона беспилотных систем бригады разведки 18-й общевойсковой армии ежедневно выполняют боевые задачи по воздушной разведке и уничтожению украинских формирований на правом берегу Днепра. Корреспондент «МК» наблюдал за действиями дроноводов. Операторы разведывательных беспилотников обнаруживают огневые позиции, пункты управления, передвижения живой силы и техники противника. Во время очередного вылета над территорией, контролируемой украинскими формированиями, операторы БпЛА «Zala» обнаружили замаскированное в лесополосе позиции подразделения беспилотных систем противника. Получив координаты цели, в небо оперативно подняли ударный беспилотник, а также навели огонь артиллерии. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.